ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0 τελικό: Η Ένωση στο Conference League με εκπληκτική εμφάνιση μέσα στην OPAP Arena

Το ματς που θα κρίνει την ευρωπαϊκή παρουσία της ΑΕΚ, τη φετινή σεζόν
Conference League
Ρεβάνς για τα playoffs
2 - 0
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην «καυτή» OPAP Arena, στη ρεβάνς του 1-1 των Βρυξελλών και θέλει το αποτέλεσμα που θα την στείλει στη League Phase του UEFA Conference League. Η Ένωση θέλει να πετύχει την πρώτη της ιστορική νίκη κόντρα στην ομάδα του Βελγίου που θα την επαναφέρει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά από μια «κενή» σεζόν.

23:00 | 28.08.2025
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
22:59 | 28.08.2025

Έντονοι πανηγυρισμοί στην OPAP Arena για την πρόκριση της ΑΕΚ

22:57 | 28.08.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη πρόκριση για την ΑΕΚ με 2-0 επί της Άντερλεχτ
22:57 | 28.08.2025
90+5'
Κίτρινη κάρτα σε παίκτη των Βέλγων για φάουλ στον Βίντα
22:53 | 28.08.2025
Τo VAR ακύρωσε το πέναλτι της ΑΕΚ - τελικά... φάουλ εκτός μεγάλης περιοχής
22:53 | 28.08.2025

θα το εκτελέσει ο Γιόβιτς

22:52 | 28.08.2025
ΠΕΝΑΛΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ μετά από μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Πενράις
22:50 | 28.08.2025
6 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
22:50 | 28.08.2025
90'

Ο τερματοφύλακας των Βέλγων έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Πενράις

22:48 | 28.08.2025
88'
Αλλαγή για την ΑΕΚ.

Ο Βίντα στη θέση του Κοϊτά

22:37 | 28.08.2025
78'
Αλλαγή για την ΑΕΚ

Ο Πενράις στη θέση του Κουτέσα

22:35 | 28.08.2025
75'
Ευκαιρία για την ΑΕΚ

Παράλληλο γύρισμα του Κουτέσα, ο Γιόβιτς υπό πίεση δεν πρόλαβε να πλασάρει όπως θα ήθελε, με την μπάλα να περνάει τελικά κόρνερ

22:33 | 28.08.2025
73'
Αλλαγές για την ΑΕΚ

Λιούμπισιτς και Γιόβιτς στο ματς στις θέσεις των Πιερό και Ελίασον

22:31 | 28.08.2025
71'
Μεγάλη στιγμή για την Άντερλεχτ

Σέντρα από αριστερά, γυριστή κεφαλιά του Ντόλμπεργκ, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα

22:28 | 28.08.2025
68'
Διπλή αλλαγή για την Άντερλεχτ

… με τον Χάσι να μην έχει άλλη! Ντε Γκρεεφ και Στρέκιενς στις θέσεις των Μααμάρ και Αζάρ

22:25 | 28.08.2025
65'

Ο Κοϊτά έφυγε στην αντεπίθεση μαζί με συμαίκτες και αντιπάλους, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, αλλά το σουτ του δεν είχε τύχη

22:21 | 28.08.2025
61'

Δέχεται πίεση πλέον η ΑΕΚ αλλά δεν βγάζει... πανικό στην άμυνά της

22:19 | 28.08.2025
59'
Κίτρινη κάρτα στον Ρότα
22:18 | 28.08.2025

Το 2-0 της ΑΕΚ

22:15 | 28.08.2025
55'

Μακρινό σουτ του Κοϊτά, ο πορτιέρε της Άντερλεχτ μπλόκαρε άνετα

22:12 | 28.08.2025
52'
Νέα μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Πινέδα μοήκε στην αντίπαλη περιοχή με ατομική προσπάθεια και υπό πίεση, έπιασε το σουτ με το μυτάκι, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρε 

22:10 | 28.08.2025
50'
Φάση για την Άντερλεχτ

Σέντρα από αριστερά, κεφαλιά του Ντόλμπεργκ, ο Στρακόσα μπλόκαρε άνετα

22:08 | 28.08.2025
48'
ΓΚΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛ για την ΑΕΚ, 2-0 με τον Κουτέσα

Απίθανη «εκτέλεση» από τον Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος συνέκλινε από αριστερά, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή και με πολύ δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία νίκησε τον Κούζεμανς για το 2-0

22:05 | 28.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:04 | 28.08.2025

Όρκο... αντίδρασης δίνουν οι πα΄κτες της Άντερλεχτ

22:04 | 28.08.2025

Επιστρέφουν και αυτοί της ΑΕΚ

22:03 | 28.08.2025

Οι παίκτες της Άντερλεχτ επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο

21:55 | 28.08.2025

Η γκολάρα του Κοϊτά για το 1-0 της ΑΕΚ

21:49 | 28.08.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
21:48 | 28.08.2025
45+2'

Ο Πιερό μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση δεξιά και χωρίς μεγάλη πίεση, έπιασε το σουτ, αλλά ήταν απελπιστικά άστοχος

21:46 | 28.08.2025
3 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
21:40 | 28.08.2025
39'

Από εκτέλεση κόρνερ, ο Ουέρτα έπιασ ετην κεφαλιά, έστειλε την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι, αλλά εκεί δεν υπήρχε συμπαίκτης του

21:37 | 28.08.2025
36'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛ για την ΑΕΚ, 1-0 με τον Κοϊτά

Ο Κοϊτά με ένα ξερό σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ για την Ένωση!

21:35 | 28.08.2025
34'

Φώναξε για χέρι και πέναλτι η ΑΕΚ, σε φάση που ο Κουτέσα γύρισε την μπάλα με κεφαλιά, προς το σημείο του πέναλτι - Το VAR δεν έδωσε κάτι

21:33 | 28.08.2025

Περισσότερες πρωτοβουλίες, πλέον, ο Μαρίν

21:31 | 28.08.2025

Η Άντερλεχτ έχει... φορτώσει τις πτέρυγές της, για να μπλοκάρει Κουτέσα και Ελίασον, ενώ έχει ρίξει βάρος και στο να μαρκάρει τον Πινέδα

21:29 | 28.08.2025
28'

Η Άντερλεχτ βγήκε στην αντεπίθεση, αλλά η άμυνα της ΑΕΚ "καθάρισε" τη φάση

21:28 | 28.08.2025
21:25 | 28.08.2025
24'
Τεράστια στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Πιερό βρέθηκε μέσα στη μικρή περιοχή, σούταρε, αλλά την κρίσιμη στιγμή δέχθηκε το τάκλιν πάνω στην μπάλα

21:23 | 28.08.2025
23'
Κίτρινη κάρτα στον Ντόλμπεργκ
21:21 | 28.08.2025
21'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Η Κουτέσα συνδιάστηκε υπέροχα με τον Πήλιο, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από αριστερά, πλάσαρε και έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

21:20 | 28.08.2025
19'
Κίτρινη κάρτα στον Ουέρτα
21:12 | 28.08.2025
11'
Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ

Προσπάθεια του Ελίασον από δεξιά και σέντρα, ο Πιερό έπιασε την κεφαλιά -όχι ακριβώς όπως θα ΄ήθελε- και έστειλε την μπάλα άουτ. Δεν μπόρεσε να της δώσει πορεία προς τα δίχτυα

21:12 | 28.08.2025
11'

Μακρινό σουτ του Ουέρτα, έπεσε και μπλόκαρε εύκολα ο Στρακόσα

21:10 | 28.08.2025

Κυκλοφορεί καλά την μπάλα η ΑΕΚ

21:09 | 28.08.2025
8'

Σκληρά μαρκαρίσματα οι Βέλγοι και παρατηρήσεις από τον διαιτητή

21:06 | 28.08.2025
6'

Κακό σουτ του Κοϊτά εκτός μεγάλης περιοχής

21:04 | 28.08.2025

Κόρνερ για την ΑΕΚ, που πέρασε ανεκμετάλλευτο 

21:03 | 28.08.2025
3'

Ο Κουτέσα πέταξε μπροστά την μπάλα, έφτασε μέχρι το ύψος της περιοχής της Άντερλεχτ και κέρδισε το φάουλ - Δεν μπορούσαν να τον πιάσουν!

21:01 | 28.08.2025

Προς την πλευρά που βρίσκεται η πλατεία του αετού, οι επιθέσεις της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο

21:01 | 28.08.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:00 | 28.08.2025

Μικρή καθυστέρηση, για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από τους καπνούς

20:59 | 28.08.2025

Με τις κιτρινόμαυρες εμφανίσεις η ΑΕΚ, με τις λευκές η Άντερλεχτ

20:58 | 28.08.2025

Καπνογόνα από τους φίλους της ΑΕΚ, παρά τις ανακοινώσεις της ΠΑΕ

20:57 | 28.08.2025

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:54 | 28.08.2025

Περίπου 30.00 φίλοι της ΑΕΚ στις εξέδρες

20:50 | 28.08.2025

Εκπληκτική ατμόσφαιρα στην OPAP Apena

20:46 | 28.08.2025

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Νορβηγός, Ρόχιτ Σάγκι, με βοηθούς τους συμπατριώτες του, Μόρτεν Γένσεν και Γιόργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ντάνιελ Χίγκραφ. Στο VAR οι Τομ Χάραλντ Χάγκεν και Μάριους Λίεν.

20:44 | 28.08.2025

Η Άντερλεχτ ολοκλήρωσε το ζέσταμά της

20:44 | 28.08.2025

Περίπου 25.000 κόσμος στην OPAP Arena αυτήν την στιγμή.

20:43 | 28.08.2025

Το καλό για την Ένωση είναι πως αρχίζει να βρίσκει τα «πατήματά» της στις τελευταίες αναμετρήσεις. Έχοντας περάσει δυο προκριματικούς γύρους στη διοργάνωση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς -αν και δέχθηκε πίεση- πήρε την ισοπαλία στο Βέλγιο, ενώ κέρδισε εύκολα στην πρεμιέρα της για την Super League τον Πανσερραϊκό (2-0) εντός έδρας.

20:43 | 28.08.2025

Τις επτά φορές που έχουν τεθεί αντιμέτωπες οι δυο ομάδες, η Ένωση «μετράει» τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες, με την ομάδα του Βελγίου να έχει 17-7 γκολ υπέρ της

20:43 | 28.08.2025

Η ΑΕΚ για να καταφέρει να πάρει το ευρωπαϊκό «εισιτήριο» και να επιστρέφει σε φάση ομίλων -μετά από μια σεζόν- θα πρέπει να πετύχει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Άντερλεχτ, ή έστω να επικρατήσει στη διαδικασία των πέναλτι.

20:42 | 28.08.2025

«Βάλε ένα γκολ να τρελαθώ, Πιερό, Πιερό» φώναζαν οι φίλοι της ΑΕΚ, προς τον επιθετικό της ομάδας

20:42 | 28.08.2025

Όσο περνάει η ώρα γεμίζει η OPAP Arena. Στο γήπεδο είναι και 250 οπαδοί της Άντερλεχτ. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το ζέσταμά της

20:41 | 28.08.2025

Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κούζεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Οζκάν, Ντε Κατ, Λανσάνα, Ουέρτα, Ανγκούλο, Τ. Αζάρ Ντόλμπεργκ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κίκενγκμποργκ, Σίμιτς, Αουγκούστινσον, Βερσχάρεν, Σαλιμπά, Βάσκες, Ντάο, Ριτς, Στρέικενς, Ταζουάρ, Ντε Γκρεεφ, Μπερτατσίνι.

20:40 | 28.08.2025

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτα, Πιερό

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Γιόνσον, Γιόβιτς, Λιούμπισιτς, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.

20:40 | 28.08.2025

Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων

20:39 | 28.08.2025

ΑΕΚ – Άντερλεχτ, λοιπόν, στη ρεβάνς του 1-1 των Βρυξελλών

20:38 | 28.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα που θα κρίνει το ευρωπαϊκό μέλλον της ΑΕΚ, τη φετινή σεζόν

20:38 | 28.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
