ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0 τελικό: Η Ένωση στο Conference League με εκπληκτική εμφάνιση μέσα στην OPAP Arena

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην «καυτή» OPAP Arena, στη ρεβάνς του 1-1 των Βρυξελλών και θέλει το αποτέλεσμα που θα την στείλει στη League Phase του UEFA Conference League. Η Ένωση θέλει να πετύχει την πρώτη της ιστορική νίκη κόντρα στην ομάδα του Βελγίου που θα την επαναφέρει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά από μια «κενή» σεζόν.
Έντονοι πανηγυρισμοί στην OPAP Arena για την πρόκριση της ΑΕΚ
θα το εκτελέσει ο Γιόβιτς
Ο τερματοφύλακας των Βέλγων έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Πενράις
Ο Βίντα στη θέση του Κοϊτά
Ο Πενράις στη θέση του Κουτέσα
Παράλληλο γύρισμα του Κουτέσα, ο Γιόβιτς υπό πίεση δεν πρόλαβε να πλασάρει όπως θα ήθελε, με την μπάλα να περνάει τελικά κόρνερ
Λιούμπισιτς και Γιόβιτς στο ματς στις θέσεις των Πιερό και Ελίασον
Σέντρα από αριστερά, γυριστή κεφαλιά του Ντόλμπεργκ, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα
… με τον Χάσι να μην έχει άλλη! Ντε Γκρεεφ και Στρέκιενς στις θέσεις των Μααμάρ και Αζάρ
Ο Κοϊτά έφυγε στην αντεπίθεση μαζί με συμαίκτες και αντιπάλους, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, αλλά το σουτ του δεν είχε τύχη
Δέχεται πίεση πλέον η ΑΕΚ αλλά δεν βγάζει... πανικό στην άμυνά της
Το 2-0 της ΑΕΚ
Μακρινό σουτ του Κοϊτά, ο πορτιέρε της Άντερλεχτ μπλόκαρε άνετα
Ο Πινέδα μοήκε στην αντίπαλη περιοχή με ατομική προσπάθεια και υπό πίεση, έπιασε το σουτ με το μυτάκι, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρε
Σέντρα από αριστερά, κεφαλιά του Ντόλμπεργκ, ο Στρακόσα μπλόκαρε άνετα
Απίθανη «εκτέλεση» από τον Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος συνέκλινε από αριστερά, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή και με πολύ δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία νίκησε τον Κούζεμανς για το 2-0
Όρκο... αντίδρασης δίνουν οι πα΄κτες της Άντερλεχτ
Επιστρέφουν και αυτοί της ΑΕΚ
Οι παίκτες της Άντερλεχτ επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο
Η γκολάρα του Κοϊτά για το 1-0 της ΑΕΚ
Ο Πιερό μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση δεξιά και χωρίς μεγάλη πίεση, έπιασε το σουτ, αλλά ήταν απελπιστικά άστοχος
Από εκτέλεση κόρνερ, ο Ουέρτα έπιασ ετην κεφαλιά, έστειλε την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι, αλλά εκεί δεν υπήρχε συμπαίκτης του
Ο Κοϊτά με ένα ξερό σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ για την Ένωση!
Φώναξε για χέρι και πέναλτι η ΑΕΚ, σε φάση που ο Κουτέσα γύρισε την μπάλα με κεφαλιά, προς το σημείο του πέναλτι - Το VAR δεν έδωσε κάτι
Περισσότερες πρωτοβουλίες, πλέον, ο Μαρίν
Η Άντερλεχτ έχει... φορτώσει τις πτέρυγές της, για να μπλοκάρει Κουτέσα και Ελίασον, ενώ έχει ρίξει βάρος και στο να μαρκάρει τον Πινέδα
Η Άντερλεχτ βγήκε στην αντεπίθεση, αλλά η άμυνα της ΑΕΚ "καθάρισε" τη φάση
Ο Πιερό βρέθηκε μέσα στη μικρή περιοχή, σούταρε, αλλά την κρίσιμη στιγμή δέχθηκε το τάκλιν πάνω στην μπάλα
Η Κουτέσα συνδιάστηκε υπέροχα με τον Πήλιο, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από αριστερά, πλάσαρε και έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Προσπάθεια του Ελίασον από δεξιά και σέντρα, ο Πιερό έπιασε την κεφαλιά -όχι ακριβώς όπως θα ΄ήθελε- και έστειλε την μπάλα άουτ. Δεν μπόρεσε να της δώσει πορεία προς τα δίχτυα
Μακρινό σουτ του Ουέρτα, έπεσε και μπλόκαρε εύκολα ο Στρακόσα
Κυκλοφορεί καλά την μπάλα η ΑΕΚ
Σκληρά μαρκαρίσματα οι Βέλγοι και παρατηρήσεις από τον διαιτητή
Κακό σουτ του Κοϊτά εκτός μεγάλης περιοχής
Κόρνερ για την ΑΕΚ, που πέρασε ανεκμετάλλευτο
Ο Κουτέσα πέταξε μπροστά την μπάλα, έφτασε μέχρι το ύψος της περιοχής της Άντερλεχτ και κέρδισε το φάουλ - Δεν μπορούσαν να τον πιάσουν!
Προς την πλευρά που βρίσκεται η πλατεία του αετού, οι επιθέσεις της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο
Μικρή καθυστέρηση, για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από τους καπνούς
Με τις κιτρινόμαυρες εμφανίσεις η ΑΕΚ, με τις λευκές η Άντερλεχτ
Καπνογόνα από τους φίλους της ΑΕΚ, παρά τις ανακοινώσεις της ΠΑΕ
Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Περίπου 30.00 φίλοι της ΑΕΚ στις εξέδρες
Εκπληκτική ατμόσφαιρα στην OPAP Apena
Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Νορβηγός, Ρόχιτ Σάγκι, με βοηθούς τους συμπατριώτες του, Μόρτεν Γένσεν και Γιόργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ντάνιελ Χίγκραφ. Στο VAR οι Τομ Χάραλντ Χάγκεν και Μάριους Λίεν.
Η Άντερλεχτ ολοκλήρωσε το ζέσταμά της
Περίπου 25.000 κόσμος στην OPAP Arena αυτήν την στιγμή.
Το καλό για την Ένωση είναι πως αρχίζει να βρίσκει τα «πατήματά» της στις τελευταίες αναμετρήσεις. Έχοντας περάσει δυο προκριματικούς γύρους στη διοργάνωση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς -αν και δέχθηκε πίεση- πήρε την ισοπαλία στο Βέλγιο, ενώ κέρδισε εύκολα στην πρεμιέρα της για την Super League τον Πανσερραϊκό (2-0) εντός έδρας.
Τις επτά φορές που έχουν τεθεί αντιμέτωπες οι δυο ομάδες, η Ένωση «μετράει» τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες, με την ομάδα του Βελγίου να έχει 17-7 γκολ υπέρ της
Η ΑΕΚ για να καταφέρει να πάρει το ευρωπαϊκό «εισιτήριο» και να επιστρέφει σε φάση ομίλων -μετά από μια σεζόν- θα πρέπει να πετύχει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Άντερλεχτ, ή έστω να επικρατήσει στη διαδικασία των πέναλτι.
«Βάλε ένα γκολ να τρελαθώ, Πιερό, Πιερό» φώναζαν οι φίλοι της ΑΕΚ, προς τον επιθετικό της ομάδας
Όσο περνάει η ώρα γεμίζει η OPAP Arena. Στο γήπεδο είναι και 250 οπαδοί της Άντερλεχτ. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το ζέσταμά της
Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κούζεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Οζκάν, Ντε Κατ, Λανσάνα, Ουέρτα, Ανγκούλο, Τ. Αζάρ Ντόλμπεργκ.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κίκενγκμποργκ, Σίμιτς, Αουγκούστινσον, Βερσχάρεν, Σαλιμπά, Βάσκες, Ντάο, Ριτς, Στρέικενς, Ταζουάρ, Ντε Γκρεεφ, Μπερτατσίνι.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτα, Πιερό
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Γιόνσον, Γιόβιτς, Λιούμπισιτς, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.
Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
ΑΕΚ – Άντερλεχτ, λοιπόν, στη ρεβάνς του 1-1 των Βρυξελλών
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα που θα κρίνει το ευρωπαϊκό μέλλον της ΑΕΚ, τη φετινή σεζόν
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ