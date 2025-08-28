ΑΕΚ – Άντερλεχτ: Οι ενδεκάδες της μεγάλης ρεβάνς της OPAP Arena

Γνωστές έγιναν από την UEFA οι ενδεκάδες των ΑΕΚ και Άντερλεχτ, για το μεγάλο ματς στην OPAP Arena, για τα playoffs του Conference League.

Όπως έγινε γνωστό και με βάση τις γνωστές απουσίες της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την Ένωση με τον Φραντζί Πιερό στο κέντρο της επίθεσης, αφήνοντας στον πάγκο τον Λούκα Γιόβιτς.

Εκτός αποστολής βρίσκεται ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Στο χώρο του κέντρου θα αγωνιστούν οι Πινέδα και Μαρίν, ενώ ο Πήλιος προτιμήθηκε αντί του Πενράις, που είναι αναπληρωματικός.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδ, Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτά, Πιερό