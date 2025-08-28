ΑΕΚ – Άντερλεχτ: Ώρα κρίσης για την πρόκριση στη League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα… τελικό! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται την Άντερλεχτ (21:00, COSMOTE SPORT 2, live από το Newsit.gr), στην ρεβάνς του 1-1 των Βρυξελλών, με σκοπό να πάρει τη νίκη που θα την στείλει στη League Phase του Conference League για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η ΑΕΚ για να καταφέρει να πάρει το ευρωπαϊκό «εισιτήριο» και να επιστρέφει σε φάση ομίλων -μετά από μια σεζόν θα πρέπει να πετύχει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Άντερλεχτ. Τις επτά φορές που έχουν τεθεί αντιμέτωπες οι δυο ομάδες, η Ένωση «μετράει» τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες, με την ομάδα του Βελγίου να έχει 17-7 γκολ υπέρ της

Το καλό για την Ένωση είναι πως αρχίζει να βρίσκει τα «πατήματά» της στις τελευταίες αναμετρήσεις. Έχοντας περάσει δυο προκριματικούς γύρους στη διοργάνωση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς -αν και δέχθηκε πίεση- πήρε την ισοπαλία στο Βέλγιο, ενώ κέρδισε εύκολα στην πρεμιέρα της για την Super League τον Πανσερραϊκό (2-0) εντός έδρας. Η OPAP Arena αναμένεται να δώσει την απαραίτητη ώθηση στους «κιτρινόμαυρους» οι οποίοι θέλουν να πανηγυρίζουν μαζί με τον κόσμο τους μια μεγάλη πρόκριση.

Στην αποστολή των φιλοξενούμενων συμπεριλήφθηκε ο Γιαν – Κάρλο Σίμιτς, αλλά δύσκολα θα πάρει χρόνο συμμετοχής καθώς προέρχεται από τραυματισμό. Αντίθετα για τον Μπέσνικ Χάσι δεν υπολογίζονται οι Κίλιαν Σαρντέλα, Ιλάι Καμαρά, Τεό Λεονί και Μούσα Εντιαγέ. Θυμίζουμε ότι ο τελευταίος βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση μετά τον τραγικό θάνατο του αδερφού του.

Την αναμέτρηση έχει οριστεί να «σφυρίξει» ο Νορβηγός, Ρόχιτ Σάγκι, με βοηθούς τους συμπατριώτες του, Μόρτεν Γένσεν και Γιόργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ντάνιελ Χίγκραφ. Στο VAR θα βρεθούν οι Τομ Χάραλντ Χάγκεν και Μάριους Λίεν.

Για να καταφέρει να προκριθεί η ΑΕΚ θα πρέπει να κερδίσει την Άντερλεχτ με οποιοδήποτε σκορ μετά το 1-1 του πρώτου παιχνιδιού. Για την Ένωση ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει δηλώσει την αποστολή των ποδοσφαιριστών που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση.