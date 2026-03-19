ΑΕΚ: Αποδοκιμασίες από τον κόσμο μετά την ήττα από την Τσέλιε

Η ΑΕΚ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League, ωστόσο απογοήτευσε με την εμφάνισή της στον αγώνα ρεβάνς με την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια, γνωρίζοντας την ήττα 2-0.

Παρά την ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League, το κλίμα στην Allwyn Arena δεν ήταν πανηγυρικό μετά το τέλος του αγώνα με την Τσέλιε, με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να αποδοκιμάζονται από τον κόσμο για την κάκιστη εμφάνισή τους.

Η Ένωση έκανε ένα από τα χειρότερα πρώτα ημίχρονα της κόντρα στην Τσέλιε, ωστόσο είχε το “μαξιλαράκι” του 4-0 του πρώτου αγώνα στη Σλοβενία και δεν πλήρωσε την άσχημη εικόνα της.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι μετά τις αποδοκιμασίες οι φίλοι της ΑΕΚ άρχισαν το χειροκρότημα, ενώ ακούστηκε και σύνθημα: “ΑΕΚάρα φέρε μας το κύπελλο το ευρωπαϊκό”.