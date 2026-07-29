Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη Euroleague για τη σεζόν 2026/2027

Η Euroleague ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμά της για τη σεζόν 2026-27 και ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από την έδρα της Μπασκόνια, την προσπάθειά του να διατηρήσει τα σκήπτρα στη διοργάνωση.

Το φινάλε της regular season θα βρει τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Βαλένθια. Παρότι η συμφωνία δεν έχει ανακοινωθεί -κάτι που θεωρείται απλώς θέμα χρόνου- η SUNEL Arena της ΑΕΚ φαντάζει ως το επικρατέστερη για να αποτελέσει την έδρα των ερυθρολεύκων στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.

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Από εκεί και πέρα, γνωστές έγιναν και οι ημερομηνίες των ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Το πρώτο θα διεξαχθεί στην έδρα των πρασίνων στις 11 Δεκεμβρίου (21:15), για τη 16η αγωνιστική, ενώ το δεύτερο θα είναι -εκτός απροόπτου- στην έδρα των Πειραιωτών και θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου (21:15), για την 28η αγωνιστική.

Η κανονική περίοδος της Eurolerague θα ολοκληρωθεί στις 16 Απριλίου του 2027 και τα play in θα διεξαχθούν από τις 20 έως τις 23 του ίδιου μήνα. Τα play off θα διεξαχθούν από τις 27 Απριλίου έως τις 12 Μαΐου, ενώ το Final 4 θα διεξαχθεί στις 28 και 30 Μαΐου.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

1η αγωνιστική (24/9): Μπασκόνια – Ολυμπιακός

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2η αγωνιστική (29/9): Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (1/10): Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική (9/10): Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές

5η αγωνιστική (13/10): Βαλένθια – Ολυμπιακός

6η αγωνιστική (16/10): Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

7η αγωνιστική (23/10): Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

8η αγωνιστική (28/10): Μπεσίκτας – Ολυμπιακός

9η αγωνιστική (30/10): Ολυμπιακός – Αρμάνι

10η αγωνιστική (6/11): Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

11η αγωνιστική (12/11): Ολυμπιακός – Dubai BC

12η αγωνιστική (17/11): Μακάμπι – Ολυμπιακός

13η αγωνιστική (20/11): Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

14η αγωνιστική (25/11): Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

15η αγωνιστική (4/12): Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

16η αγωνιστική (11/12): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

17η αγωνιστική (15/12): Παρί – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική (18/12): Ολυμπιακός – Παρτίζαν

19η αγωνιστική (22/12): Μπάγερν – Ολυμπιακός

20η αγωνιστική (30/12): Βιλερμπάν – Ολυμπιακός

21η αγωνιστική (8/1): Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός

22η αγωνιστική (13/1): Ολυμπιακός – Μπασκόνια

23η αγωνιστική (15/1): Ολυμπιακός – Παρί

24η αγωνιστική (21/1): Παρτίζαν – Ολυμπιακός

25η αγωνιστική (28/1): Μακάμπι – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική (3/2): Χάποελ – Ολυμπιακός

27η αγωνιστική (5/2): Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

28η αγωνιστική (12/2): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

29η αγωνιστική (5/3): Ντουμπάι – Ολυμπιακός

30η αγωνιστική (10/3): Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

31η αγωνιστική (12/3): Ολυμπιακός – Μπεσίκτας

32η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός (19/3)

33η αγωνιστική (24/3): Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

34η αγωνιστική (26/3): Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

35η αγωνιστική (31/3): Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός

36η αγωνιστική (6/4): Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

37η αγωνιστική (9/4): Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις

38η αγωνιστική (16/4): Ολυμπιακός – Βαλένθια