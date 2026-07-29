Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη Euroleague για τη σεζόν 2026/2027

Η Euroleague ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμά της για τη σεζόν 2026-27 και ο Παναθηναϊκός -με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο “τιμόνι”- θα ξεκινήσει από το T-Center την προσπάθειά του να επανέλθει στην κορυφή της διοργάνωσης, υποδεχόμενος την Παρί.

Το φινάλε της regular season θα βρει το “τριφύλλι” να υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια. Από εκεί και πέρα, γνωστές έγιναν και οι ημερομηνίες των ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Το πρώτο θα διεξαχθεί στο T-Center στις 11 Δεκεμβρίου (21:15), για τη 16η αγωνιστική, ενώ το δεύτερο θα είναι -εκτός απροόπτου- στην έδρα των Πειραιωτών και θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου (21:15), για την 28η αγωνιστική.

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Η κανονική περίοδος της Eurolerague θα ολοκληρωθεί στις 16 Απριλίου του 2027 και τα play in θα διεξαχθούν από τις 20 έως τις 23 του ίδιου μήνα. Τα play off θα διεξαχθούν από τις 27 Απριλίου έως τις 12 Μαΐου, ενώ το Final 4 θα διεξαχθεί στις 28 και 30 Μαΐου.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

1η αγωνιστική, 24/9 – 21:15: Παναθηναϊκός – Παρί

2η αγωνιστική, 30/9 – 21:15: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

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3η αγωνιστική, 2/10 – 21:15: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

4η αγωνιστική, 8/10 – 21:15: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

5η αγωνιστική, 13/10 – 21:30: Παρτίζαν – Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική, 16/10 – 21:15: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

7η αγωνιστική, 22/10 – 21:15: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

8η αγωνιστική, 27/10 – 21:15: Παναθηναϊκός – Μιλάνο

9η αγωνιστική, 30/10 – 19:30: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

10η αγωνιστική, 4/11 – 21:45: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός

11η αγωνιστική, 13/11 – 21:15: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

12η αγωνιστική, 17/11 – 22:00: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

13η αγωνιστική, 19/11 – 20:00: Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός

14η αγωνιστική, 24/11 – 21:30: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

15η αγωνιστική, 4/12 – 19:00: Μπεσίκτας – Παναθηναϊκός

16η αγωνιστική, 11/12 – 21:15: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

17η αγωνιστική, 16/12 – 21:15: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

18η αγωνιστική, 18/12 – 21:30: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός

19η αγωνιστική, 23/12 – 18:00: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός

20ή αγωνιστική, 29/12 – 19:45: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική, 7/1 – 21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

22η αγωνιστική, 12/1 – 21:15: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

23η αγωνιστική, 14/1 – 21:15: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου

24η αγωνιστική, 21/1 – 20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

25η αγωνιστική, 29/1 – 21:15: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

26η αγωνιστική, 2/2 – 21:15: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι

27η αγωνιστική, 5/2 – 21:30: Μιλάνο – Παναθηναϊκός

28η αγωνιστική, 12/2 – 21:15: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

29η αγωνιστική, 4/3 – 21:15: Παναθηναϊκός – Μπεσίκτας

30ή αγωνιστική, 9/3 – 21:30: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός

31η αγωνιστική, 11/3 – 21:45: Παρί – Παναθηναϊκός

32η αγωνιστική, 18/3 – 21:15: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις

33η αγωνιστική, 23/3 – 21:00: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

34η αγωνιστική, 25/3 – 21:15: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

35η αγωνιστική, 2/4 – 21:30: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

36η αγωνιστική, 6/4 – 21:30: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός

37η αγωνιστική, 8/4 – 21:15: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια