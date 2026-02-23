ΑΕΚ: Αποθέωση για τον Ραζβάν Μαρίν στη Ρουμανία

Ο Ραζβάν Μαρίν ήταν ξανά πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, έχοντας γκολ και ασίστ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους συμπατριώτες του.

Η εξαιρετική σεζόν του Ραζβάν Μαρίν με τη φανέλα της ΑΕΚ, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των Μέσων στη Ρουμανία και μετά τη νέα φοβερή του εμφάνιση κόντρα στον Λεβαδειακό, υπήρξαν… ύμνοι για την πορεία του στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, το prosport.ro έγραψε: «Ο Ραζβάν Μαρίν, έδωσε παράσταση για την AEK με γκολ και ασίστ! Έκανε σπουδαία εμφάνιση στην Ελλάδα και η ΑΕΚ ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έλαβε επίσης ευχάριστα νέα ενόψει του αγώνα με την Τουρκία. Ο Ραζβάν Μαρίν βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και ο μέσος συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του στην τελευταία αγωνιστική»

Από την πλευρά της, η ιστοσελίδα digisport.ro ανέφερε: «Ο Μαρίν έχει πάρει φωτιά στην Ελλάδα: γκολ και ασίστ για την AEK και η ομάδα του βρίσκεται στην κορυφή. Ο Ρουμάνος μέσος Ραζβάν Μαρίν πέτυχε ένα γκολ και έδωσε την καθοριστική ασίστ για το άνοιγμα του σκορ, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επιτυχία της ομάδας του».