Πίτερς για τα σενάρια για το μέλλον του: «Είμαι επαγγελματίας δεν θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο»

Ο Άλεκ Πίτερς είναι εξαιρετικά πιθανό να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό στο τέλος της σεζόν.

Το συμβόλαιο του Αμερικανού φόργουορντ με τους Πειραιώτες ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, με τον Άλεκ Πίτερς να έχει μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό με άλλη ομάδα της Euroleague και συγκεκριμένα την Αρμάνι Μιλάνο και τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να κρατήσει στο ρόστερ του τον παίκτη που ήταν ο MVP του Final Four της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας για το μέλλον του, ο Πίτερς ήταν αινιγματικός.

«Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ταξίδι που γίνεται πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο θέλαμε να φτάσουμε στον προορισμό μας και δεν φτάναμε. Φέτος επιτέλους φτάσαμε στον προορισμό μας, με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Αυτό είναι που θέλαμε να κάνουμε. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά, είμαι ένας επαγγελματίας παίκτης και θέλω πάντα να δίνω το 100%. Φέτος έτυχε και το έδωσα εγώ, μπορεί όμως να ήταν κάποιος άλλος. Θα το αφήσω έτσι, ότι είμαι ένας επαγγελματίας. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι άλλο.

Δεν θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο, για να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ χαρούμενος. Θέλω να συγκεντρωθώ για να απολαύσω αυτές τις στιγμές επιτυχίας, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσουμε έως εδώ και θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό και φυσικά στο προσεχές ματς του πρωταθλήματος. Καταλαβαίνω ότι είναι η ερώτηση που σας… καίει», δήλωσε στη Nova ο Αμερικανός φόργουορντ.