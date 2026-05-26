Καβαλίερς – Νικς 93-130: Με «σκούπα» στους τελικούς του NBA η ομάδα της Νέας Υόρκης

Την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην Ανατολική περιφέρεια του NBA και την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος μετά από 27 χρόνια πανηγύρισαν οι Νικς.

Κάνοντας επίδειξη δύναμης και στον τέταρτο τελικό της Ανατολής, οι Νικς συνέτριψαν τους Καβαλίερς με 130-93, έκαναν το 4-0 στη σειρά και περιμένουν να μάθουν αντίπαλο από τον νικητή των τελικών της Δύσης Θάντερ – Σπερς.

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, έχοντας 19 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ. Ο Ανουνόμπι τον ακολούθησε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 31 πόντους και 4 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-38, 49-68, 71-98, 98-130.