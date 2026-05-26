Αθλητικά

Καβαλίερς – Νικς 93-130: Με «σκούπα» στους τελικούς του NBA η ομάδα της Νέας Υόρκης

Οι Νικς περιμένουν αντίπαλο στους τελικούς του NBA από το ζευγάρι Θάντερ - Σπερς
REUTERS
REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην Ανατολική περιφέρεια του NBA και την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος μετά από 27 χρόνια πανηγύρισαν οι Νικς.

Κάνοντας επίδειξη δύναμης και στον τέταρτο τελικό της Ανατολής, οι Νικς συνέτριψαν τους Καβαλίερς με 130-93, έκαναν το 4-0 στη σειρά και περιμένουν να μάθουν αντίπαλο από τον νικητή των τελικών της Δύσης Θάντερ – Σπερς.

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, έχοντας 19 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ. Ο Ανουνόμπι τον ακολούθησε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 31 πόντους και 4 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-38, 49-68, 71-98, 98-130.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
133
88
77
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo