Τσιτσιπάς, Σάκκαρη και Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο πόλο στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη στο Roland Garros, καθώς και ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος πόλο ανδρών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/5/2026).

Το πρόγραμμα της Τρίτης περιλαμβάνει και τον αγώνα ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για το χάντμπολ γυναικών.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (26/5/2026)

13:30 HBO Max Μαρία Σάκκαρη-Λίντα Νόσκοβα Ρολάν Γκαρός Τένις

14:30 Eurosport Στέφανος Τσιτσιπάς- Αλεξάντρ Μουλέρ Ρολάν Γκαρός Τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Χάντμπολ Α1 γυναικών

19:30 Mega News Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Water Polo League

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπεσίκτας – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A