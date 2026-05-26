Σάκκαρη – Νόσκοβα: Δύσκολη αποστολή για την Ελληνίδα τενίστρια στο Roland Garros

Η Μαρία Σάκκαρη ρίχνεται το μεσημέρι στη μάχη του φετινού Roland Garros, με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει τη Λίντα Νόσκοβα.

Η Μαρία Σάκκαρη πέφτει στα… βαθιά από τον πρώτο γύρο, έχοντας δύσκολο έργο κόντρα στην Τσέχα Νο.12 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Ελληνίδα τενίστρια (Νο.49) έχει συναντήσει τη Νόσκοβα άλλες δύο φορές στο παρελθόν, με τη Σάκκαρη να μετράει μετράει μία νίκη και μία ήττα σε σκληρή επιφάνεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει περίπου στις 14:00, μετά τον αγώνα Βέκιτς – Τουμπέγιο που ξεκινάει στις 12:00.

Τα παιχνίδια του γαλλικού όπεν μεταδίδονται από τα κανάλια Eurosport 1 και Eurosport 2.