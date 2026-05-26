Τσιτσιπάς – Μουλέρ: Πρεμιέρα για τον Έλληνα τενίστα στο Roland Garros

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι στο φετινό Roland Garros. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει τον Αλεξάντρ Μουλέρ στο Philippe Chatrier.

Το παιχνίδι Τσιτσιπάς – Μουλέρ είναι το δεύτερο του προγράμματος στο Philippe Chatrier, κάτι που σημαίνει πως αναμένεται να μπει στο court περίπου στις 14:30 με 15:00 ώρα Ελλάδας.

Ο Έλληνας τενίστας είναι το φαβορί για πρόκριση στον δεύτερο γύρο, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις κόντρα στον Γάλλο No.127, ο οποίος αγωνίζεται, πάντως, εντός έδρας.

Τα παιχνίδια του γαλλικού Όπεν μεταδίδονται από τα κανάλια Eurosport 1 και Eurosport 2.