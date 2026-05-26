MVP των τελικών της Ανατολής στο NBA ο Τζέιλεν Μπράνσον

Ο Τζέιλεν Μπράνσον των Νικς κατέκτησε το βραβείο του MVP των τελικών της Ανατολής στο NBA, χάρη στις σπουδαίες εμφανίσεις του κόντρα στους Καβαλίερς.

Ο ηγέτης των Νικς ήταν εντυπωσιακός στα παιχνίδια με τους Καβαλίερς, οδηγώντας την ομάδα του στους τελικούς του NBA με “σκούπα” (4-0).

Συγκεκριμένα, ο Μπράνσον είχε μέσο όρο 25,5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 7.8 ασίστ, κερδίζοντας δικαίως το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.

JALEN BRUNSON WINS EASTERN CONFERENCE FINALS MVP



25.5 PPG

7.8 APG

3.3 REB

47.8 FG%



FOR THE FIRST TIME SINCE 1999, THE NEW YORK KNICKS ARE HEADED TO THE NBA FINALS! pic.twitter.com/wr4qClOZD6 — NBA (@NBA) May 26, 2026

Στόχος του Αμερικανού γκαρντ πλέον είναι να οδηγήσει τους Νικς και στην κορυφή του NBA, πράγμα εξαιρετικό δύσκολο, μιας και τόσο οι πρωταθλητές Θάντερ όσο και οι εντυπωσιακοί Σπερς μοιάζουν να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από την ομάδα της Νέας Υόρκης.