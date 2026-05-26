MVP των τελικών της Ανατολής στο NBA ο Τζέιλεν Μπράνσον

Ο ηγέτης των Νικς ισοπέδωσε τους Καβαλίερς
Ο Τζέιλεν Μπράνσον των Νικς κατέκτησε το βραβείο του MVP των τελικών της Ανατολής στο NBA, χάρη στις σπουδαίες εμφανίσεις του κόντρα στους Καβαλίερς.

Ο ηγέτης των Νικς ήταν εντυπωσιακός στα παιχνίδια με τους Καβαλίερς, οδηγώντας την ομάδα του στους τελικούς του NBA με “σκούπα” (4-0).

Συγκεκριμένα, ο Μπράνσον είχε μέσο όρο 25,5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 7.8 ασίστ, κερδίζοντας δικαίως το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.

Στόχος του Αμερικανού γκαρντ πλέον είναι να οδηγήσει τους Νικς και στην κορυφή του NBA, πράγμα εξαιρετικό δύσκολο, μιας και τόσο οι πρωταθλητές Θάντερ όσο και οι εντυπωσιακοί Σπερς μοιάζουν να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από την ομάδα της Νέας Υόρκης.

