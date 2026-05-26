Όταν ο Παρασκευάς Άντζας παράτησε τα πάντα και γύρισε στη Δράμα χάνοντας το Euro 2004

Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει βυθιστεί στο πένθος από τη Δευτέρα (25/5/2026), μετά την είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ενός από τους καλύτερους αμυντικούς που ανέδειξε η χώρα, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο Euro 2004.

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός, που συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας (25/5).

Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με την ALS (πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση), γνωστή και ως νόσο του κινητικού νευρώνα, η οποία είχε επιβαρύνει σοβαρά την κατάσταση της υγείας του.

Ο Άντζας θεωρήθηκε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες κεντρικούς αμυντικούς της γενιάς του, πραγματοποιώντας σημαντική πορεία με τον Ολυμπιακό και την Ξάνθη, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας σε 26 αναμετρήσεις. Δεν αγωνίστηκε, όμως με τη γαλανόλευκη στα γήπεδα της Πορτογαλίας, χάνοντας την ευκαιρία να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης στο Euro 2004.

Η απόφαση που του στέρησε το Euro 2004 και μία ακόμα μεγαλύτερη καριέρα

Ο Παρασκευάς Άντζας βρισκόταν στην καλύτερη φάση της καριέρας του το 2003. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που θεωρούσαν ότι είχε φτάσει η ώρα να πάρει μία μεγάλη μεταγραφή στο εξωτερικό, όπως άλλοι Έλληνες συμπαίκτες του, και να αγωνιστεί σ’ ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου.

Ωστόσο, ο Έλληνας αμυντικός, ξαφνιάζοντας τότε τους πάντες, πήρε την απόφαση να τα παρατήσει όλα και να γυρίσει στο χωρίο του στη Δράμα.

Αποφάσισε να αφήσει τα λεφτά του Ολυμπιακού, μία ενδεχόμενη μεγάλη μεταγραφή σε ευρωπαϊκή ομάδα αλλά κυρίως να εγκαταλείψει το όνειρο της συμμετοχής με την Εθνική Ελλάδας στο Euro 2004.

Άφησε τη γαλανόλευκη ένα χρόνο πριν το έπος της Πορτογαλίας και ενώ βρισκόταν στις επιλογές του Ότο Ρεχάγκελ. Η απόφαση του να αποσυρθεί από τη δράση στα 26, του στέρησε την ευκαιρία να στρεφτεί πρωταθλητής Ευρώπης.

«Εκείνο το διάστημα είχε πεθάνει ο πατέρας μου, ήμουν σε μικρή ηλικία 22 ετών. Την ίδια χρονιά πέθανε κι ο παππούς μου. Περνώντας ο καιρός με πήρε από κάτω. Ε, καταλαβαίνεις ότι σ’ αυτήν την ηλικία ήταν δύσκολο να το διαχειριστώ αυτό. Εγώ τον λάτρευα τον πατέρα μου και περνώντας ο χρόνος με πήρε λίγο από κάτω. Καλώς ή κακώς έτσι το διαχειρίστηκα. Αυτό ήθελα να κάνω κι αυτό έκανα. Αυτός ήταν ο λόγος», είχε εξηγήσει αρκετά χρόνια μετά σε συνέντευξή του στο gazzetta.gr.

Μετά από λίγα χρόνια, ο Παρασκευάς Άντζας αποφάσισε να παίξει και πάλι επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Από τη Δόξα Δράμας και την Ξάνθη, επέστρεψε στον Ολυμπιακό το 2007 και το 2008 αγωνίστηκε με την Εθνική Ελλάδας στο Euro.

Στη συνέχεια, αποσύρθηκε από τη γαλανόλευκη, ενώ στις 5 Μαΐου 2009, τρεις μέρες μετά τον τελικό κυπέλλου με την ΑΕΚ, ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο.

Στο παλμαρέ, ο Παρασκεύας Άντζας είχε 7 πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα Ελλάδας.

Η εξόδιος ακολουθία του άλλοτε σπουδαίου αμυντικού θα τελεστεί σήμερα (26.05.2026) στις 17:00 στο Μοναστηράκι Δράμας. Το “παρών” θα δώσουν συγγενείς, φίλοι και ασφαλώς άνθρωποι του ποδοσφαίρου.