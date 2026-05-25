Πάντερμπορν – Βόλφσμπουργκ 2-1: Η ομάδα του Κουλιεράκη ηττήθηκε στην παράταση και υποβιβάστηκε στην Bundesliga 2

Οι παίκτες της Πάντερμπορν πανηγυρίζουν για την άνοδο/ REUTERS/Thilo Schmuelgen
Η Πάντερμπορν κέρδισε 2-1 στην παράταση την Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στον επαναληπτικό των μπαράζ παραμονής/ανόδου στην Bundesliga και εξασφάλισε την άνοδο μετά από 6 χρόνια.

Η Βόλφσμπουργκ μπορεί να προηγήθηκε στο σκορ, όμως δεν τα κατάφερε και μετά από μία κακή χρονιά υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας μετά το μακρινό 1997 και άμεσα το μέλλον του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στην ομάδα είναι αμφίβολο.

Ο Πεϊτσίνοβιτς άνοιξε το σκορ μόλις στο 3′ για τη Βόλφσμπουργκ εκτός έδρας και όλα έδειχναν ότι το φαβορί του ζευγαριού θα μείνει στην Bundesliga. Στο 14′ άλλαξαν πλήρως οι ισορροπίες του αγώνα, καθώς ο Μέλε είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε με δέκα παίκτες την ομάδα του Κουλιεράκη.

Οι γηπεδούχοι το εκμεταλλεύτηκαν και με τον Μπιλμπίτζα ισοφάρισαν σε 1-1 στο 38′. Έχασαν πολλές ευκαιρίες για να κάνουν την ανατροπή στην κανονική διάρκεια με αποτέλεσμα το ματς να πάει στην παράταση.

Εκεί, ο Κούρντα με πλασέ στο 100′ νίκησε τον τερματοφύλακα της Βόλφσμπουργκ για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του, το οποίο το κράτησε μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Οι παίκτες των γηπεδούχων ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς για την ιστορική επιστροφή στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας, ενώ οι ποδοσφαιριστές της Βόλφσμπουργκ ήταν απογοητευμένοι με την έκβαση της αναμέτρησης.

