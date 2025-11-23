ΑΕΚ – Άρης 1-0 Τελικό: Ο Ζίνι χάρισε τη νίκη στην Ένωση

Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον Άρη στην OPAP Arena για την 11η αγωνιστική της Super League, χάρη σε ένα γκολ του Ζίνι στο 77ο λεπτό, μετά από ασίστ του Μάνταλου.
Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη καθόλη τη διάρκεια του αγώνα και έχασε πολλές ευκαιρίες για γκολ, το οποίο και βρήκε τελικά με κεφαλιά του Ζίνι στο 77', μετά από ασίστ του Μάνταλου. Δοκάρι είχε νωρίτερα ο Άρης με τον Παναγίδη, αλλά δεν απέφυγε τελικά την ήττα.
Τελευταία λεπτά στην OPAP Arena, με τον Άρη να ψάχνει την ισοφάριση, αλλά την Ένωση να μην απειλείται ουσιαστικά
7 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ο Άρης δεν δείχνει ικανός να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά, με την ΑΕΚ να ελέγχει την μπάλα και μετά το γκολ
Μακρινό σουτ του Μόντσου, η μπάλα άουτ
Εξαιρετική ενέργεια και σέντρα του Μάνταλου από δεξιά, με τον Ζίνι να παίρνει την κεφαλιά πιο ψηλά από όλους, για το 1-0 της ΑΕΚ στο ματς
Ο Γιόβιτς πήρε ωραία μπροστά του την μπάλα, αλλά δοκίμασε ένα δυνατό σουτ από δύσκολη γωνία και αστόχησε
Ο Ζοάο Μάριο βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή του Άρη, αλλά έκανε ένα βιαστικό σουτ και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Φοβερό πλασέ με τη μία από τον Ρέλβας, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια ο Γιόβιτς δεν κατάφερε να κάνει ένα δύσκολο ανάποδο "ψαλίδι".
Αδύναμο σουτ του Καλοσκάμη, η μπάλα στα χέρια του Διούδη
Ο Γιόβιτς βρέθηκε σε θέση βολής στα όρια της περιοχής, αλλά το σουτ του απέκρουσε ο Διούδης
Έχει τραυματιστεί ο Αλφαρέλα για τον Άρη και θα αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Ο επιθετικός του Άρη τραυματίστηκε μετά από τάκλιν του Μουκουντί, που έκοψε καθαρά την μπάλα, αλλά στη συνέχεια πήρε... παραμάζωμα με τη φόρα του, τον Αλφαρέλα, ο οποίος φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά στον αστράγαλο
Ο Πενράις έκανε σέντρα σουτ από αριστερά, αλλά δεν βρήκε ούτε εστία, ούτε συμπαίκτη
Ο Πέρεθ βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ από πλάγια δεξιά, αλλά ο Στρακόσα τον νίκησε για την ΑΕΚ
Ο Άρης έχει μία αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ρόουζ αντί Σούντμπεργκ
Ο Ζίνι έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση από αριστερά, αλλά το σουτ που έκανε από πλάγια θέση, ήταν αρκετά άστοχο
Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο
Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και είχε κάποιες φάσεις για γκολ, αλλά χωρίς να "απειλήσει" πολύ τον Διούδη. Ο Άρης βρέθηκε έτσι πιο κοντά στο γκολ με το δοκάρι του Παναγίδη, για να μείνει όμως το 0-0 μέχρι το φινάλε του 45λέπτου.
Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο
Εξαιρετικό ψηλοκρεμαστό πλασέ του Αλφαρέλα, αλλά ο Στρακόσα ήταν σε καλή θέση και μπλόκαρε εύκολα την μπάλα για την ΑΕΚ
Ο Καλοσκάμης βρέθηκε αμαρκάριστος από δεξιά στην περιοχή του Άρη, αλλά δοκίμασε ένα δύσκολο σουτ με τη μία και έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ
Ωραία ενέργεια και σουτ του Ρότα από τα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα σταμάτησε πάνω στον Άλβαρο του Άρη
Ο Παναγίδης βρέθηκε σε θέση βολής από αριστερά στην περιοχή της ΑΕΚ και έκανε εξαιρετικό σουτ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι της εστίας του Στρακόσα
Ο Άρης έχει ρίξει πάντως το ρυθμό στο ματς, στα τελευταία λεπτά και προσπαθήσει να πάρει μέτρα στο γήπεδο
Ωραίο γύρισμα του Ζοάο Μάριο από αριστερά, με τον Ρότα να βρίσκεται σε θέση φορ και να κάνει με τη μία το πλασέ, αλλά να στέλνει την μπάλα στα χέρια του Διούδη
Ο Καλοσκάμης έστρωσε την μπάλα έξω από την περιοχή και έκανε συρτό σουτ, αλλά δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία
Ο Μουκουντί προσπάθησε να κάνει ένα δύσκολο "ψαλιδάκι" μετά από κόρνερ, αλλά δεν βρήκε την μπάλα όπως θυα ήθελε
Ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά από πλάγια θέση, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Ωραία επιθετική ανάπτυξη για την ΑΕΚ, με τον Πινέδα να κάνει το σουτ, αλλά την μπάλα να κοντράρει
Καλό σουτ του Μάνταλου έξω από την περιοχή, με τον Διούδη να εκτινάσσεται για να αποκρούσει
Ο Πινέδα έκανε κακό κοντρόλ μέσα στην περιοχή του Άρη και έχασε την ευκαιρία να "απειλήσει"
Από "κομπίνα" σε φάουλ, ο Μόντσου εκτέλεσε έξω από την περιοχή, αναγκάζοντας τον Στρακόσα σε απόκρουση
Συρτό σουτ του Ζοάο Μάριο, με τον Διούδη να μπλοκάρει
Η ΑΕΚ έχει μπει δυνατά στο ματς και έκλεισε τον Άρη στα καρέ του, έχοντας ήδη και ένα καλό σουτ του Καλοσκάμη που σταμάτησε σε αμυντικό
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ντέρμπι
Τον Χιμένεθ συνεχάρη και ο Μάριος Ηλιόπουλος
Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ και νυν του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ βραβεύτηκε στην OPAP Arena και αποθεώθηκε από τον κόσμο
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Γερμανός Όσμερς με τον συμπατριώτη του, Ντίγκερτ στο VAR
ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μάριν, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά
Άρης: Μάικιτς, Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Μορουτσάν, Νινγκ, Σίστο, Γιαννιώτας, Φαμπιάνο, Ντουντού, Ρόουζ
Διούδης, Φαντικά, Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης, Πέρεθ, Αλφαρέλα, Μορόν
Στρακόσα, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ρότα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλο, Καλοσκάμη, Ζοάο Μάριο, Ζίνι, Γιόβιτς
Βαθμούς θέλει όμως και ο Άρης που έχει 6 σερί ματς χωρίς νίκη στη Super League
Μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ καίγεται για τη νίκη κόντρα στον Άρη, ώστε να μη μείνει πίσω από τους πρωτοπόρους στη βαθμολογία της Super League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της 11ης αγωνιστική της Super League, ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη στην OPAP Arena