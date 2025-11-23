ΑΕΚ – Άρης 1-0 Τελικό: Ο Ζίνι χάρισε τη νίκη στην Ένωση

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και είχε κάποιες φάσεις για γκολ, αλλά χωρίς να "απειλήσει" πολύ τον Διούδη. Ο Άρης βρέθηκε έτσι πιο κοντά στο γκολ με το δοκάρι του Παναγίδη, για να μείνει όμως το 0-0 μέχρι το φινάλε του 45λέπτου.