ΑΕΚ – Άρης 1-0 Τελικό: Ο Ζίνι χάρισε τη νίκη στην Ένωση

Πήρε τους τρεις βαθμούς η Ένωση και παρέμεινε κοντά σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ
Ο Ζίνι πανηγυρίζει το γκολ του για την ΑΕΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
11η αγωνιστική
1 - 0
Τελικό σκορ
Ο Ζίνι πανηγυρίζει το γκολ του για την ΑΕΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον Άρη στην OPAP Arena για την 11η αγωνιστική της Super League, χάρη σε ένα γκολ του Ζίνι στο 77ο λεπτό, μετά από ασίστ του Μάνταλου.

22:55 | 23.11.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:54 | 23.11.2025

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη καθόλη τη διάρκεια του αγώνα και έχασε πολλές ευκαιρίες για γκολ, το οποίο και βρήκε τελικά με κεφαλιά του Ζίνι στο 77', μετά από ασίστ του Μάνταλου. Δοκάρι είχε νωρίτερα ο Άρης με τον Παναγίδη, αλλά δεν απέφυγε τελικά την ήττα.

22:54 | 23.11.2025
Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 1-0
22:53 | 23.11.2025
Τέλος στο ματς!
22:48 | 23.11.2025

Τελευταία λεπτά στην OPAP Arena, με τον Άρη να ψάχνει την ισοφάριση, αλλά την Ένωση να μην απειλείται ουσιαστικά

22:48 | 23.11.2025
Νωρίτερα το δοκάρι του Ρέλβας!
22:48 | 23.11.2025

7 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

22:37 | 23.11.2025

Ο Άρης δεν δείχνει ικανός να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά, με την ΑΕΚ να ελέγχει την μπάλα και μετά το γκολ

22:35 | 23.11.2025
80'

Μακρινό σουτ του Μόντσου, η μπάλα άουτ

22:34 | 23.11.2025
77'

Εξαιρετική ενέργεια και σέντρα του Μάνταλου από δεξιά, με τον Ζίνι να παίρνει την κεφαλιά πιο ψηλά από όλους, για το 1-0 της ΑΕΚ στο ματς

22:33 | 23.11.2025
Γκολ για την ΑΕΚ!
22:32 | 23.11.2025
Η μεγαλύτερη ευκαιρία του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο!
22:31 | 23.11.2025
75'
Κι άλλη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Γιόβιτς πήρε ωραία μπροστά του την μπάλα, αλλά δοκίμασε ένα δυνατό σουτ από δύσκολη γωνία και αστόχησε

22:25 | 23.11.2025
69'
Νέα χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Ζοάο Μάριο βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή του Άρη, αλλά έκανε ένα βιαστικό σουτ και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια

22:21 | 23.11.2025
67'
Δοκάρι για την ΑΕΚ!

Φοβερό πλασέ με τη μία από τον Ρέλβας, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια ο Γιόβιτς δεν κατάφερε να κάνει ένα δύσκολο ανάποδο "ψαλίδι".

22:20 | 23.11.2025
Η ευκαιρία του Ζίνι στο δεύτερο ημίχρονο!
22:17 | 23.11.2025
60'

Αδύναμο σουτ του Καλοσκάμη, η μπάλα στα χέρια του Διούδη

22:12 | 23.11.2025
57'
Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Γιόβιτς βρέθηκε σε θέση βολής στα όρια της περιοχής, αλλά το σουτ του απέκρουσε ο Διούδης

22:08 | 23.11.2025

Έχει τραυματιστεί ο Αλφαρέλα για τον Άρη και θα αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Ο επιθετικός του Άρη τραυματίστηκε μετά από τάκλιν του Μουκουντί, που έκοψε καθαρά την μπάλα, αλλά στη συνέχεια πήρε... παραμάζωμα με τη φόρα του, τον Αλφαρέλα, ο οποίος φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά στον αστράγαλο

22:07 | 23.11.2025
52'
Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Πενράις έκανε σέντρα σουτ από αριστερά, αλλά δεν βρήκε ούτε εστία, ούτε συμπαίκτη

22:06 | 23.11.2025
49'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Άρη!

Ο Πέρεθ βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ από πλάγια δεξιά, αλλά ο Στρακόσα τον νίκησε για την ΑΕΚ

22:03 | 23.11.2025

Ο Άρης έχει μία αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ρόουζ αντί Σούντμπεργκ

22:02 | 23.11.2025
46'
Ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Ζίνι έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση από αριστερά, αλλά το σουτ που έκανε από πλάγια θέση, ήταν αρκετά άστοχο

22:02 | 23.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην OPAP Arena!
22:02 | 23.11.2025

Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο

21:47 | 23.11.2025
Το δοκάρι του Άρη!
21:46 | 23.11.2025

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και είχε κάποιες φάσεις για γκολ, αλλά χωρίς να "απειλήσει" πολύ τον Διούδη. Ο Άρης βρέθηκε έτσι πιο κοντά στο γκολ με το δοκάρι του Παναγίδη, για να μείνει όμως το 0-0 μέχρι το φινάλε του 45λέπτου.

21:45 | 23.11.2025
Ημίχρονο στην OPAP Arena! AEK - Άρης 0-0
21:44 | 23.11.2025

Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο

21:44 | 23.11.2025
Ένα άστοχο σου του Καλοσκάμη νωρίτερα!
21:42 | 23.11.2025
44'

Εξαιρετικό ψηλοκρεμαστό πλασέ του Αλφαρέλα, αλλά ο Στρακόσα ήταν σε καλή θέση και μπλόκαρε εύκολα την μπάλα για την ΑΕΚ

21:40 | 23.11.2025
43'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Καλοσκάμης βρέθηκε αμαρκάριστος από δεξιά στην περιοχή του Άρη, αλλά δοκίμασε ένα δύσκολο σουτ με τη μία και έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ

21:39 | 23.11.2025
Και η ευκαιρία του Γιόβιτς για την ΑΕΚ!
21:36 | 23.11.2025
39'

Ωραία ενέργεια και σουτ του Ρότα από τα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα σταμάτησε πάνω στον Άλβαρο του Άρη

21:34 | 23.11.2025
Νωρίτερα η καλύτερη φάση της ΑΕΚ με τον Μάνταλο!
21:33 | 23.11.2025
33'

Ο Παναγίδης βρέθηκε σε θέση βολής από αριστερά στην περιοχή της ΑΕΚ και έκανε εξαιρετικό σουτ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι της εστίας του Στρακόσα

21:32 | 23.11.2025
Δοκάρι για τον Άρη!
21:32 | 23.11.2025

Ο Άρης έχει ρίξει πάντως το ρυθμό στο ματς, στα τελευταία λεπτά και προσπαθήσει να πάρει μέτρα στο γήπεδο

21:23 | 23.11.2025
30'
Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ωραίο γύρισμα του Ζοάο Μάριο από αριστερά, με τον Ρότα να βρίσκεται σε θέση φορ και να κάνει με τη μία το πλασέ, αλλά να στέλνει την μπάλα στα χέρια του Διούδη

21:20 | 23.11.2025
23'

Ο Καλοσκάμης έστρωσε την μπάλα έξω από την περιοχή και έκανε συρτό σουτ, αλλά δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία

21:18 | 23.11.2025
20'

Ο Μουκουντί προσπάθησε να κάνει ένα δύσκολο "ψαλιδάκι" μετά από κόρνερ, αλλά δεν βρήκε την μπάλα όπως θυα ήθελε

21:15 | 23.11.2025
16'
Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά από πλάγια θέση, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

21:14 | 23.11.2025
15'

Ωραία επιθετική ανάπτυξη για την ΑΕΚ, με τον Πινέδα να κάνει το σουτ, αλλά την μπάλα να κοντράρει

21:11 | 23.11.2025
Η βράβευση του Χιμένεθ πριν τη σέντρα του αγώνα!
21:06 | 23.11.2025
11'
Ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Καλό σουτ του Μάνταλου έξω από την περιοχή, με τον Διούδη να εκτινάσσεται για να αποκρούσει

21:05 | 23.11.2025
6'

Ο Πινέδα έκανε κακό κοντρόλ μέσα στην περιοχή του Άρη και έχασε την ευκαιρία να "απειλήσει"

21:03 | 23.11.2025
5'
Ευκαιρία για τον Άρη!

Από "κομπίνα" σε φάουλ, ο Μόντσου εκτέλεσε έξω από την περιοχή, αναγκάζοντας τον Στρακόσα σε απόκρουση

21:03 | 23.11.2025
4'

Συρτό σουτ του Ζοάο Μάριο, με τον Διούδη να μπλοκάρει

21:00 | 23.11.2025
3'

Η ΑΕΚ έχει μπει δυνατά στο ματς και έκλεισε τον Άρη στα καρέ του, έχοντας ήδη και ένα καλό σουτ του Καλοσκάμη που σταμάτησε σε αμυντικό

21:00 | 23.11.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:59 | 23.11.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ντέρμπι

20:56 | 23.11.2025
Περίπου 25.000 οπαδοί στις εξέδρες
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΕΚ - ΑΡΗΣ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
20:55 | 23.11.2025

Τον Χιμένεθ συνεχάρη και ο Μάριος Ηλιόπουλος

 

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΕΚ - ΑΡΗΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
20:53 | 23.11.2025

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ και νυν του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ βραβεύτηκε στην OPAP Arena και αποθεώθηκε από τον κόσμο

 

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΕΚ - ΑΡΗΣ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
20:52 | 23.11.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Γερμανός Όσμερς με τον συμπατριώτη του, Ντίγκερτ στο VAR

20:51 | 23.11.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μάριν, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά

Άρης: Μάικιτς, Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Μορουτσάν, Νινγκ, Σίστο, Γιαννιώτας, Φαμπιάνο, Ντουντού, Ρόουζ

20:50 | 23.11.2025
Η ενδεκάδα του Άρη

Διούδης, Φαντικά, Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης, Πέρεθ, Αλφαρέλα, Μορόν

20:50 | 23.11.2025
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ρότα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλο, Καλοσκάμη, Ζοάο Μάριο, Ζίνι, Γιόβιτς 

20:48 | 23.11.2025

Βαθμούς θέλει όμως και ο Άρης που έχει 6 σερί ματς χωρίς νίκη στη Super League

20:47 | 23.11.2025

Μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ καίγεται για τη νίκη κόντρα στον Άρη, ώστε να μη μείνει πίσω από τους πρωτοπόρους στη βαθμολογία της Super League

20:47 | 23.11.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της 11ης αγωνιστική της Super League, ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη στην OPAP Arena

20:46 | 23.11.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
