ΑΕΚ – Άρης 5-0: Ξέσπασε στους «κίτρινους» η Ένωση, με σούπερ Μάγερ και Βάργκα

Η ΑΕΚ “διέλυσε” με 5-0 τον Άρη στην Allwyn Arena και πήρε επιβλητική νίκη στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Super League, βγάζοντας αντίδραση μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Με γκολ τον Βάργκα να ανοίγει το σκορ από το 10ο λεπτό, η ΑΕΚ πάτησε το… γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και με πρωταγωνιστή τον Μάγερ πέτυχε τέσσερα ακόμη τέρματα, (ακυρώθηκε και ένα μέσω VAR, καθώς και ένα πέναλτι), για να φθάσει σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα κόντρα στον Άρη στην τρίτη αγωνιστική της Super League.

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Ο Μάγερ με δύο ασίστ, ο Βάργκα με δύο γκολ και ο Γκατσίνοβιτς με συμμετοχή στις καλύτερες φάσεις της ομάδας του, ήταν οι κορυφαίοι για την Ένωση, που πέτυχε το τέταρτο γκολ με τον Κοϊτά και έβαλε το… κερασάκι με τον Ζίνι πριν τις καθυστερήσεις.

Το παιχνίδι

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και “πίεσε” από την αρχή τον Άρη, με τον Γιόβιτς να έχει την πρώτη ευκαιρία μόλις στο 2′ με κεφαλιά και τον Βέλιο να αποκρούει μία προβολή του Βάργκα στο 8′.

Δύο λεπτά αργότερα όμως, ο Ούγγρος επιθετικός της Ένωσης βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Γκατσίνοβιτς έκανε φοβερή κάθετη πάσα προς τον Μάγερ κι αυτός “έσπασε” την μπάλα προς τον Βάργκα, ο οποίος και πλάσαρε σε κενή εστία, για το 1-0 της Ένωσης στο ματς.

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Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας και μετά το γκολ, αλλά δυσκολεύτηκε ακολούθως, να “απειλήσει” ουσιαστικά την εστία των “κιτρίνων”, έχοντας μόνο δύο καλές στιγμές με σουτ του Πήλιου και του Ρότα. Ο πρώτος ήταν όμως άστοχος και ο δεύτερος δεν κατάφερε να νικήσει τον Βέλιο.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους, ο Άρης προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, με τον Μορόν να έχει ένα άστοχο σουτ στο 42′ και τον Ρότα να κάνει δύο σημαντικές επεμβάσεις στα τελευταία λεπτά, διατηρώντας το 1-0 για την ομάδα του στο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα και… προειδοποίησε με ένα σουτ του Γκατσίνοβιτς, πριν πετύχει το δεύτερο γκολ με τον Βάργκα να κάνει το 2-0 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, με κεφαλιά μετά από σέντρα του Σέρβου μέσου στο 62′

Ακολούθησε… καταιγίδα από την Ένωση, αφού ο Άρης προσπάθησε να πάρει περισσότερα ρίσκα, αλλά το “πλήρωσε” στην άμυνά του. Στο 67′ τρεις παίκτες βγήκαν στην αντεπίθεση και ο Μάγερ έδωσε δεύτερη ασίστ για να κάνει ο Μαρίν το 3-0 από κοντά.

Το τρίτο γκολ δεν άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης, με την ΑΕΚ να μην αφήνει το… πόδι από το γκάζι και να πετυχαίνει δύο ακόμη τέρματα, ενώ είχε και ένα ακυρωμένο γκολ και ένα ακυρωμένο πέναλτι μέσω VAR.

Ο Βάργκα έχασε έτσι την ευκαιρία να κάνει χατ-τρικ, με τον Κοϊτά να κάνει τελικά το 4-0 στο 75′, με τη βοήθεια και της τύχης, αφού το σουτ του κόντραρε πριν καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα.

Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα ο Ζίνι, με τους Βιτάλις και Μάνταλο να συνδυάζονται ωραία και τον αρχηγό της Ένωσης να δίνει ασίστ… μισό γκολ στον Ζίνι για το πέμπτο γκολ της ομάδας του στο ματς.

Κάπως έτσι, η ΑΕΚ έφθασε σε μία επιβλητική νίκη στην τρίτη αγωνιστική της Super League, ενώ ο Άρης “προσγειώθηκε” μετά το θετικό ξεκίνημα με το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι συνθέσεις στο ΑΕΚ – Άρης

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Βιτάλις, Μαρίν (80′ Αριάγκα), Μάγερ (83′ Ζουμπκόφ), Γκατσίνοβιτς (68′ Κοϊτά), Γιόβιτς (68′ Ζίνι), Βάργκα (80′ Μάνταλος).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Φαντιγκά, Σούταλο, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Ράσιτς, Ντέλε-Μπασίρου (64′ Χόνγκλα), Γκαρέ (83′ Μπουσαΐντ), Μανού Γκαρθία (46′ Κουαμέ), Γιαννιώτας (46′ Παλάσιος), Καντεβέρε (64′ Ράφα Μιρ).