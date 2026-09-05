Σύσσωμος ο Ολυμπιακός στο πλευρό του Ελ Κααμπί: «Περαστικά Αγιούμπ, θα είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα»

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 στην έδρα του Βόλου για την 3η αγωνιστική της Super League, αλλά μεγαλύτερη απώλεια ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που “πάγωσε” ολόκληρη την “ερυθρόλευκη” οικογένεια.

Τόσο η ΠΑΕ Ολυμπιακός, όσο και η ομάδα μπάσκετ, αλλά και ο Ερασιτέχνης, έκαναν αναρτήσεις στα social media, δείχνοντας το σοκ τους από τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αλλά και στέλνοντας μηνύματα υποστήριξης στον άτυχο Μαροκινό επιθετικό.

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Πιο συγκεκριμένα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε: “Αγιούμπ, όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Σου ευχόμαστε δύναμη και ταχεία ανάρρωση. Σε περιμένουμε ξανά εκεί που ανήκεις, πιο δυνατός και έτοιμος για τις επόμενες μεγάλες στιγμές με τον Θρύλο. Περαστικά!”.

Ο “ερυθρόλευκος” Ερασιτέχνης από την πλευρά του, τόνισε: Αγιούμπ, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού στέκεται δίπλα σου, με όλη μας την καρδιά. Η δύναμη, το πάθος και το μαχητικό σου πνεύμα μάς έχουν εμπνεύσει αμέτρητες φορές. Τώρα, σου στέλνουμε όλη αυτή τη δύναμη πίσω. Μείνε δυνατός. Θα είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα, μέχρι να επιστρέψεις εκεί όπου ανήκεις. Περαστικά, Αγιούμπ”.

Αντίστοιχο ήταν το μήνυμα και από την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού: “Περαστικά και καλή δύναμη στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός για περισσότερες τέτοιες στιγμές”.