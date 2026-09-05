Αθλητικά

Σάλκε – Μπάγερν Μονάχου 0-0: Βρήκε αμυντικό τείχος στο Γκελζενκίρχεν και είχε την πρώτη απώλεια βαθμών στη Bundesliga

Οι Βαυαροί “πέταξαν” τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Παρά τα τρία χρόνια απουσίας από τη Bundesliga, η Σάλκε έδειξε χαρακτήρα και κράτησε στο 0-0 στη Μπάγερν Μονάχου, υποχρεώνοντας τους πρωταθλητές Γερμανίας στην πρώτη βαθμολογική τους απώλεια, μόλις στη 2η αγωνιστική της Bundesliga.

Ο Βενσάν Κομπανί άφησε εκτός βασικής ενδεκάδας τους Κέιν και Ολίζε και «πέταξε» το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο η Μπάγερν Μονάχου δεν κατάφερε να δημιουργήσει καλές προϋποθέσεις για να σκοράρει.

Με την είσοδο των δύο σταρ, αλλά και του Τζαμάλ Μουσιάλα (που ξεπέρασε την πρόσφατη περιπέτεια υγείας) στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπάγερν ανέβηκε και πίεσε, αλλά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες και άφησε δύο βαθμούς στο Γκελζενκίρχεν, με την αμυντική γραμμή της Σάλκε να αντέχει.

Με το αποτέλεσμα αυτό η Σάλκε κατάφερε να βάλει τέλος σε ένα αρνητικό σερί 12 διαδοχικών ηττών απέναντι στους Βαυαρούς (η αμέσως προηγούμενη φορά που είχαν απωλέσει βαθμούς απέναντι στην Βεστφαλούς ήταν με το μεταξύ τους 1-1 στο Μόναχο τον Φεβρουάριο του 2017).

Αποτελέσματα και σκόρερ της 2ης αγωνιστικής:

Στουτγκάρδη-Κολωνία 4-1

(39΄ Ελ Χανούς, 60΄ Πρέμελ 75΄ Ντεμίροβιτς, 90+1΄ Φάγκνομαν – 81΄αυτ. Χέντρικς)

Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ 2-3

(45΄ Αβντουλάχου, 54΄ Λέμπερλε – 61΄ Γκιρασί, 66΄ Φάμπιο Σίλβα, 87΄αυτ. Χαϊντάρι)

Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 4-0

(1΄ Φερνάντες, 28΄ Μεδίνα, 48΄ Σικ, 66΄ Μάσα)

Γκλάντμπαχ-Έλφερσμπεργκ 3-4

(12΄, 44΄ Μπόλιν, 56΄ Σκάλι – 29΄ Μόκουα, 66΄, 90+2΄ Κρατενμάχερ, 80΄ Κάιντελ)

Βέρντερ Βρέμης-Λειψία 3-1

(4΄ Ντινκτσί, 68΄ Φίλκρουγκ, 80΄ Γκριλ – 90+6΄ Μπάκου)

Πάντερμπορν-Φράιμπουργκ 0-1

(26΄ Εγκεστάιν)

Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου 0-0

Αμβούργο-Μάιντς 06/09

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 06/09

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