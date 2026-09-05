ΑΕΚ – Άρης: Ο Μάριος Ηλιόπουλος φιλοξένησε στη σουίτα του τις Ντρισμπιώτη και Πλατανιώτη

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, στo πλαίσιo της ιδιαίτερης σχέσης του οργανισμού του Ένωσης με τους αθλητές που έχουν δοξάσει τα ελληνικά χρώματα σε διεθνές επίπεδο και έχουν τιμήσει το Ευ Αγωνίζεσθαι, φιλοξένησε στη σουίτα του -στo ματς με τον Άρη- δύο κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες.

Ο λόγος για τη “χρυσή” Πρωταθλήτρια Ευρώπης, “χάλκινη” Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο Βάδην και σημαιοφόρο της Team Hellas στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη όπως και την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Καλλιτεχνικής Κολύμβησης και επίσης σημαιοφόρο της ελληνικής αποστολής στους Αγώνες του 2024, Ευαγγελία Πλατανιώτη.