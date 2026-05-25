Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει την Εθνική ποδοσφαίρου με τον Ντοναρούμα και παίκτες της Κ21 στο φιλικό του Ιουνίου

Η Εθνική Ιταλίας θα αντιμετωπίσει την Εθνική ποδοσφαίρου στο Παγκρήτιο (07/06/26) και ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Σίλβιο Μπαλντίνι θα δώσει ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές σε μία προσπάθεια αλλαγής στην ομάδα.

Ο μόνος ποδοσφαιριστής που έμεινε στην αποστολή των Ιταλών για το ματς με την Εθνική ποδοσφαίρου είναι ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα. Οι υπόλοιποι έχουν κληθεί ελάχιστα στην Εθνική ανδρών και είναι κυρίως αθλητές από την Κ21.

Βέβαια υπάρχουν παίκτες με τεράστια χρηματιστηριακή αξία, όπως ο Εσπόζιτο της Ίντερ που στα 21 του κοστολογείται με 45.000.000. Οι Ιταλοί θα δώσουν ένα ακόμα φιλικό τον Ιούνιο που θα προηγηθεί αυτού με την Ελλάδα. Θα κοντραριστούν με το Λουξεμβούργου στις 3 Ιουν’ιου.

Η αποστολή των Ιταλών

Τερματοφύλακες: Τζιοβάνι Νταφάρα (Αβελίνο), Τζίτζι Ντοναρούμα (Μάντεστερ Σίτι), Λορέντσο Παλμισιάνι (Φροζινόνε).

Αμυντικοί: Όνεστ Αθάρνορ (Αταλάντα), Ντάβιντε Μπαρτεζάγκι (Μίλαν), Φάμπιο Κιαρόντια (Γκλάντμαχ), Πιέτρο Κομούτσο (Φιορεντίνα), Κονσταντίνο Φαβάσουλι (Κατάζνταρο), Φίλιπο Μανέ (Ντόρτμουντ), Μάρκο Παλέστρα (Κάλιαρι), Λούκα Ρετζάνι (Ντόρτμουντ).

Μέσοι: Ματέο Νταγκάσο (Βενέτσια), Τζάκομο Φατικάντι (Γιουβέντους), Λούκα Σιπάνι (Σασουόλο), Κερ Εντούρ (Φιορεντίνα), Νικολό Πιζίλι (Ρόμα), Λορέντσο Βεντουρίνο (Ρόμα).

Επιθετικοί: Ματέο Φραντσέσκο Καμάρντα (Λέτσε), Λουίτζι Κερουμπίνι (Σαμπντόρια), Τζεφ Εκατόρ (Τζένοα), Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο (Ίντερ), Σεϊντού Φίνι (Φιορεντίνα), Σαμουέλε Ινάτσιο (Ντόρτμουντ), Λούκα Κολέσο (Παρίσι).