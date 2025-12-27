ΑΕΚ – Άρης Betsson 82-76: Η Ένωση «λύγισε» τους Θεσσαλονικείς στα Άνω Λιόσια

Η ΑΕΚ πήρε το εντός έδρας ντέρμπι με τον Άρη Betsson και έκκλεισε με ιδανικό τρόπο το 2025. Η Ένωση επικράτησε (82-76) της ομάδας του Ιγκόρ Μίλιτσιτς στη SUNEL Arena για τη 12η αγωνιστική της GBL, με τους “κιτρινόμαυρους” να εδραιώνουν τη θέση τους στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα (ρεκόρ 7-4).

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κατσίβελης με 17 πόντους και 3 ασίστ, με τους Σίλβα (14π., 11ρ.), Γκρέι (15π., 4ρ., 3ασ.) και Χαραλαμπόπουλο (6π., 6ρ., 5κλ., 2μπλκ.) να προσθέτουν πολύτιμες βοήθειες. Δεν αγωνίστηκαν με την ΑΕΚ οι Κουζμίνσκας, Κλαβέλ και Μπράουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον Άρη ξεχώρισαν οι Τζόουνς και Νουά με 19 και 17 πόντους αντίστοιχα. Η ομάδα του Μίλισιτς είδε το ρεκόρ της να πέφτει στο 5-6.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-36, 62-60, 82-76

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 15 (5/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φλιώνης 11 (3/4 τρίποντα, 7 ασίστ), Μπάρτλι 9 (3/5 δίποντα, 5 ασίστ), Αρμς 12 (2/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Σίλβα 14 (2/6 δίποντα, 10/14 βολές, 11 ριμπάουντ), Κατσίβελης 17 (5/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ασίστ), Λεκαβίτσιους, Χαραλαμπόπουλος 6 (6 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ)

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Τζόουνς 19 (5/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ασίστ), Νουά 17 (3/8 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ίνοκ 11 (5/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Χάρελ, Άντζουσιτς 7 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μήτρου-Λονγκ 3 (1/8 σουτ, 7 ασίστ), Τσαϊρέλης 2, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης, Κουλμπόκα 15 (3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 18-33 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 25/33 βολές, 31 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 9 επιθετικά), 22 ασίστ, 13 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 13 λάθη, 17 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη Betsson: 19/39 δίποντα, 9/24 τρίποντα, 11/11 βολές, 35 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 10 επιθετικά), 18 ασίστ, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 19 λάθη, 26 φάουλ