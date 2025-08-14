Αθλητικά

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1 τελικό: Πρόκριση με μεγάλο κόπο μέσα στην OPAP Arena

Η ΑΕΚ «παίζει» τη φετινή ευρωπαϊκή της παρουσία μέσα στην OPAP Arena
(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Conference League
Ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό γύρο
3 - 1
(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στα playoffs του Conference League. Το ματς στη Κύπρο, μας είχε δώσει ένα εντυπωσιακό 2-2. Αν η Ένωση πετύχει τον στόχο της τότε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ – Σέριφ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκλειστεί από την Ευρώπη.

23:39 | 14.08.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα, ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού 3-1 και πρόκριση για την Ένωση
23:30 | 14.08.2025
113'

Νέο δοκάρι για τον Άρη μετά από διπλή κόντρα, με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ.

23:28 | 14.08.2025
112'
Μεγάλη φάση για την ΑΕΚ

Αντεπίθεση, με τον κουτέσα να δίνει στον γιόβιτς, τον Σέρβο να γυρίζει στον Κοϊτά και τον τελευταίο να μην μπορεί να νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρε

23:25 | 14.08.2025
109'
ΓΚΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛ για την ΑΕΚ, 3-1 με τον Γιόβιτς
23:25 | 14.08.2025
109
ΔΟΚΑΡΙ για τον Άρη
23:19 | 14.08.2025
Ημίχρονο παράτασης
23:14 | 14.08.2025
104'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛ για την ΑΕΚ, 2-1 με τον Κουτέσα

Ο Κουτέσα έφυγε από τα αριστερά μετά από μπαλιά του Πήλιου, μπήκε στην περιοχή, σούταρε από πολύ πλάγια με τον Βάνα να έχει πολύ κακή αντίδραση -προσπάθησε να διώξει με το ένα χέρι- καθώς το σουτ μπήκε στο κέντρο της εστίας.

23:11 | 14.08.2025
99'
Αλλαγή για την ΑΕΚ. ο Γιόβιοτς στη θέση του Ζίνι
23:11 | 14.08.2025
98'

καλό σουτ του Κοκόριν εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα πέρασε για λίγο άουτ

23:05 | 14.08.2025

94' Πιέζει για το γκολ η ΑΕΚ

23:01 | 14.08.2025
Πρώτο ημίχρονο της παράτασης
23:01 | 14.08.2025

Ο Λούκα Γιόβιτς φάινεται πως θα περάσει κάποια στιγμή στο ματς - Κάνει προθέρμανση

22:56 | 14.08.2025
Έμεινε το 1-1 στο 90λεπτο και έχουμε παράταση
22:54 | 14.08.2025
90+4'

Ελάχιστα άουτ η μπάλα σε σουτ του Κοϊτά

22:52 | 14.08.2025
6 τα λεπτά των καθυστερήσεων
22:44 | 14.08.2025
85'
Αλλαγή για την ΑΕΚ. Ο Κουτέσα στη θέση του Μάνταλου
22:43 | 14.08.2025
22:43 | 14.08.2025
22:38 | 14.08.2025
78' Ακόμα μια αλλαγή για τον Άρη, ο Εφαγκέ περνάει στη θέση του Κβιλιτάια.
22:33 | 14.08.2025
72' Διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ: Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς περνούν στον αγωνιστικό χώρο στις θέσεις των Πιερό και Πινέδα.
22:20 | 14.08.2025
62'
ΓΚΟΛ για τον Άρη Λεμεσού, 1-1 με την εκτέλεση πέναλτι του Κβιλιτάια
22:20 | 14.08.2025
ΕΔΩΣΕ ΠΕΝΑΛΤΙ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
22:19 | 14.08.2025
Έλεγχος από onfield review
22:19 | 14.08.2025

59' Φάουλ για τον Άρη εκατοστά έξω από την περιοχή της Ένωσης σε μαρκάρισμα του Ρότα.

22:15 | 14.08.2025
22:09 | 14.08.2025
51'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 1-0 με την εκτέλεση πέναλτι του Μαρίν
22:08 | 14.08.2025
50'
Πέναλτι για την ΑΕΚ, σε ανατροπή του Πήλιου
22:06 | 14.08.2025

Η Άντερλεχτ προκρίθηκε και περιμένει την ομάδα που θα περάσει από το συγκεκριμένο ζευγάρι

22:06 | 14.08.2025
Αλλαγή και για τον Άρη με την έναρξη της επανάληψης, με τον Μόντνορ να περνάει στη θέση του ΜακΚόσλαντ
22:04 | 14.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:04 | 14.08.2025
Με αλλαγή ξεκινάει η ΑΕΚ το δεύτερο ημίχρονο, με τον Πήλιο να περνάει στη θέση του Πενράις.
22:03 | 14.08.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

21:48 | 14.08.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
21:47 | 14.08.2025
45+2'
Τριπλή απίστευτη ευκαιρία για την ΑΕΚ με δοκάρι

Ο Μαρίν εκτέλεσε ένα φάουλ, η μπάλα βρήκε στα σώματα ο Ρουμάνος έκανε δεύτερο σουτ, αλλά ο Βανά απομάκρυνε δύσκολα. Στη συνέχεια ο Μάνταλος σούταρε αλλά ο Βανά απομάκρυνε με τα πόδια. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά, αυτή σταμάτησε στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Πιερό δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα με το κεφάλι προς την εστία.

21:37 | 14.08.2025
36'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Τρομερό μακρινό σουτ του Ρότα, από θέση δεξιά, ο πορτιέρε των φιλοξενούενων έδιωξε με δυσκολία

21:32 | 14.08.2025
39'

Απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Κορέιρα, η μπάλα πήρε πολλά φάλτσα, πήγε προς το δεύτερο δοκάρι και έφυγε άουτ

21:30 | 14.08.2025
21:29 | 14.08.2025
21:29 | 14.08.2025
21:29 | 14.08.2025
21:26 | 14.08.2025
27'

Σέντρα του Ρότα από δεξιά, ο Κόουλσον λίγο έλειψε να πετύχει αυτογκόλ, υπό την πίεση του Πιερό και έστειλε την μπάλα κόρνερ

21:22 | 14.08.2025
21'
Κίτρινη κάρτα στον Μαρχίεφ
21:21 | 14.08.2025

Ζήτησε πέναλτι στην εξέλιξη της φάσης η ΑΕΚ για μαρκάρισμα του Ζίνι, αλλά δεν δόθηκε κάτι

21:20 | 14.08.2025
19'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ με τον Ζίνι

Από εκτέλεση άουτ και μια πρώτη κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Ζίνι που έπιασε την κοντινή κεφαλιά και ανάγκασε τον πορτιέρε του Άρη να διώξει με το ένα χέρι

21:09 | 14.08.2025
9'
Νέα μεγάλη στιγμή για τον Άρη

Λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ, ο Μαρχίεφ έστρωσε στον Μαγιαμπέλα που σούταρε από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ

21:08 | 14.08.2025
8'
Σημαντική στιγμή για τον Άρη

Καλό σουτ του Μαρχίεφ, η μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Στρακόσα

21:08 | 14.08.2025
8'

Γρήγορη αντεπίθεση του Άρη, κρίσιμη παρέμβαση του Μουκουντί προ του Κακκουλή

21:04 | 14.08.2025
Αλλαγή για την ΑΕΚ, με τον Λιούμπιτσιτς να μπαίνει στη θέση του Περέιρα
21:03 | 14.08.2025

Ο Λιούμπιτσιτς θα περάσει στη θέση του

21:03 | 14.08.2025
3'
Πρόβλημα με τον Περέιρα - θα γίνει αναγκαστική αλλαγή
21:00 | 14.08.2025
"Σέντρα' στην αναμέτρηση
20:57 | 14.08.2025

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:55 | 14.08.2025

Η ενδεκάδα του Άρη Λεμεσού:

Βάνα Άλβες, Γιαγκό, Μπάλογκαν, Γκόλντσον, Κορέια, Μαρχίεφ, Χαραλάμπους, ΜακΚόσλαντ, Μαγιαμπέλα, Κβιλιτάια, Κακουλλής

20:54 | 14.08.2025

Διαιτητής: Άλαρντ Λίντχουτ

Βοηθοί: Ρόγκιερ Χόνινγκ, Γιόχαν Μπάλντερ

4ος: Άλεξ Μπος

VAR: Κλέι Ρούμπερτι, Έντουιν φαν ντε Γκραφ.

20:54 | 14.08.2025
20:53 | 14.08.2025

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Ζίνι, Πιερό

20:52 | 14.08.2025

Η τετράδα της άμυνας της ΑΕΚ έχει μία αλλαγή σε σχέση με το ματς της Κύπρου, με τον Πενράις να παίρνει για πρώτη φορά φανέλα βασικού

20:52 | 14.08.2025

Αν η Ένωση πετύχει τον στόχο της απόψε, τότε στα playoffs της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ – Σέριφ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκλειστεί από την Ευρώπη.

20:52 | 14.08.2025

Η ΑΕΚ έχει τεράστια ανάγκη, όχι απλώς να περάσει το εμπόδιο του Άρη Λεμεσού, αλλά να καταφέρει να μπει στη League Phase στη Conference League για να διορθώσει, όσο περισσότερο μπορεί τον περσινό καταστροφικό αποκλεισμό από τη Νόα.

20:52 | 14.08.2025

Το πρώτο ματς στην Κύπρο είχε έρθει 2-2, ένα αποτέλεσμα που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά, από τη στιγμή που δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ

20:51 | 14.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη ρεβάνς, ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League

20:51 | 14.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo