ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Τρεις μετεγγραφές έδωσαν στην Ένωση την πρόκριση στα playoffs του Conference League

Η ΑΕΚ πήρε γκολ από τρεις της μετεγγραφές (Μαρίν, Κουτέσα και Γιόβιτς) και -έστω και στον έξτρα χρόνο της παράτασης- κατάφερε να νικήσει με 2-1 τον Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena (1-1 το 90λεπτο) και με συνολικό σκορ 5-3 να αποκλείσει την κυπριακή ομάδα και να προκριθεί στα playoffs του Conference League. Με την Άντερλεχτ θα “μονομαχήσει” για να μπει στη League Phase.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να μπει καλά και πιεστικά στο ματς, αλλά η αναγκαστική αλλαγή του Περέιρα στο 4′ προκάλεσε ένα αγωνιστικό σοκ στην ομάδα (ο Λιούμπιτσιτς που τον αντικατέστησε, άργησε να βρει ρυθμό), που ο Άρης Λεμεσού είχε τις στιγμές για να το εκμεταλλευτεί.

Στο 8′ το καλό σουτ του Μαρχίεφ, έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Στρακόσα, ενώ στο 9′ -και μετά από λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ- ο Μαρχίεφ έστρωσε στον Μαγιαμπέλα που σούταρε από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ.

Η τοποθέτηση του Μαρίν στο χώρο του κέντρου, πίσω από τον Μάνταλο, βελτίωσε την εικόνα της ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου. Στο 19′ και από εκτέλεση πλαγίου του Πενράις, ο Ζίνι πήρε την κεφαλιά αλλά ο κίπερ του Άρη απομάκρυνε σωτήρια με το ένα χέρι. Παρά τον άνοδο των γηπεδούχων, ο Άρης Λεμεσού συνέχισε να “πατάει” καλά και να βάζει δύσκολα στην Ένωση. Στο 36′, πάντως, η Ένωση είχε νέα μεγάλη στιγμή, με τον Ρότα να πιάνει μια μακρινή… σουτάρα και τον πορτιέρε της κυπριακής ομάδας να βγάζει με δυσκολία.

Η ΑΕΚ ανέβασε κι άλλο… στροφές και στη λήξη του πρώτου μέρους (45+2) άγγιξε το γκολ, χάνοντας τριπλή απίστευτη ευκαιρία να σκοράρει. Ο Μαρίν εκτέλεσε ένα φάουλ, η μπάλα βρήκε στα σώματα ο Ρουμάνος έκανε δεύτερο σουτ, αλλά ο Βανά απομάκρυνε δύσκολα. Στη συνέχεια ο Μάνταλος σούταρε αλλά ο Βανά απομάκρυνε με τα πόδια. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά, αυτή σταμάτησε στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Πιερό δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα με το κεφάλι προς την εστία.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγή, βάζοντας τον Πήλιο στη θέση του Πενράις, θέλοντας να κάνει πιο επιθετική την Ένωση, με την βοήθεια των μπακ. Στο 50′ ο Έλληνας μπακ ανατράπηκε στην αντίπαλη περιοχή, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι. Ένα λεπτό μετά, ο Μαρίν στάθηκε εύστοχος, κάνοντας το 1-0 για την Ένωση (πρώτο του γκολ με τα κιτρινόμαυρα).

Η χαρά στην OPAP Arena δεν κράτησε αρκετά. Στο 59′ το VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει ένα φάουλ υπέρ του Άρη Λεμεσού, το οποίο δόθηκε εκατοστά έξω από την περιοχή της Ένωσης σε μαρκάρισμα του Ρότα στον Κορέια. Ο ρέφερι έδωσε τελικά πέναλτι και ο Κβιλιτάια έφερε το ματς στα ίσα (1-1).

Ο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγές. Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο στις θέσεις των Πιερό και Πινέδα στο 72′, ενώ λίγο μετά, ο Κουτέσα πέρασε στη θέση του Μάνταλου. Η ΑΕΚ πίεσε για το γκολ που θα την έδινε την πρόκριση, αλλά το ματς πήγε στην παράταση. Στην καλύτερή της στιγμή, το σουτ του Κοϊτά στο 90+5′ έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα άουτ.

Το ματς έδειξε να… κρέμεται από μια κλωστή, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να φτάσει στο γκολ. Στο 99′ πάντως, ο Κοκόριν είχε ένα καλό σουτ εκτός μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα για λίγο άουτ. Στο επόμενο λεπτό, πέρασε στο ματς ο Λούκα Γιόβιτς! Η Ένωση μεγάλωσε την πίεσή της στα αντίπαλα καρέ και στο 104′ έφτασε στο 2-1. Ο Κουτέσα έφυγε από τα αριστερά μετά από μπαλιά του Πήλιου, μπήκε στην περιοχή, σούταρε από πολύ πλάγια με τον Βάνα να έχει πολύ κακή αντίδραση -προσπάθησε να διώξει με το ένα χέρι- καθώς το σουτ μπήκε στο κέντρο της εστίας.

Μέσα σε ένα λεπτό στο δεύτερο μέρος της παράτασης (109′) η ΑΕΚ πήγε από την… κόλαση στον παράδεισο της πρόκρισης. Η φάση ξεκίνησε με το τρομερό σουτ του Κοκόριν να τραντάζει το αριστερό “γάμα” του Στρακόσα, με την ΑΕΚ να φεύγει στην αντεπίθεση ταχύτατα και τον Γιόβιτς να νικάει στο τετ α τετ τον Βάνα με ένα πολύ ωραίο “τσιμπιματάκι” για το 3-1.

Η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία στη συνέχεια για ένα ακόμα γκολ με τον Κοϊτά (η φάση ξεκίνησε από Κουτέσα και Γιόβιτς) για να έρθει ο Άρης Λεμεσού στο 113′ και να έχει νέο δοκάρι στην παράταση.