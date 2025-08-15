ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Η παρακάμερα του αγώνα με τις αγκαλιές του Ηλιόπουλου στους παίκτες μετά την πρόκριση

Η ΑΕΚ έπαιξε με τη… φωτιά, αλλά κατάφερε έστω και στην παράταση να αποκλείσει τον Άρη Λεμεσού και να συνεχίσει την παρουσία της στο Conference League, όπου βρίσκεται πλέον μία “ανάσα” από τη League Phase.

Με δύο γκολ στην παράταση, η ΑΕΚ “λύγισε” τον Άρη Λεμεσού και οδήγησε σε έξαλλους πανηγυρισμούς στην OPAP Arena, με τους οπαδούς να ξεσπούν στις κερκίδες και τον Μάριο Ηλιόπουλο να κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ περίμενε τους παίκτες στη φυσούνα της OPAP Arena και αγκάλιασε έναν έναν, σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του, μετά τη λήξη του αγώνα με την κυπριακή ομάδα.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει πλέον την Άντερλεχτ στα πλέι οφ του Conference League.