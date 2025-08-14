ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Οι «κιτρινόμαυροι» ψάχνουν νίκη και πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League

H AEK με φόντο την συνέχεια της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις υποδέχεται τον Άρη Λεμεσού (21:00 Cosmote Sport 1, Live από το Newsit.gr) στη ρεβάνς του 2-2 της Κύπρου για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η ΑΕΚ παρά το ιδανικό της ξεκίνημα με δύο γρήγορα γκολ στο πρώτο παιχνίδι, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα, με την Ένωση να ισοφαρίζεται πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, δείχνοντας μια προβληματική εικόνα. Παρότι ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το σοκ της ισοφάρισης έψαξε το γκολ της νίκης, ο αμυντικός προσανατολισμός του Άρη Λεμεσού δεν του επέτρεψε να πάρει τη νίκη, την οποία θα διεκδικήσει στην «OPAP Arena», ό,τι είχε κάνει και απέναντι στην Χάποελ Μπερ Σεβά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νικητής της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ τον νικητή του ζευγαριού Σερίφ Τίρασπολ – Άντερλεχτ, ενώ ο ηττημένος αποχαιρετά την Ευρώπη, ένα σενάριο που στο στρατόπεδο της Ένωσης δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να σκέφτονται.

Ο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα, δίνοντας φανέλα βασικού στον Πένραϊς στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Πήλιου, στον Πινέδα στον άξονα αντί του Λιούμπισιτς, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής ο νεοαποκτηθείς Γιόβιτς, που προστέθηκε στη λίστα της UEFA και πήρε τη θέση του Μαρσιάλ.

Το θετικό για την ΑΕΚ είναι πως δεν υπολογίζει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, σε αντίθεση με τον Άρη ο οποίος στην Αθήνα θα αγωνιστεί χωρίς τους Μουσούντα, Σανέ και Σαρφό λόγω τραυματισμών, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται και οι Γκομίς και Σεμέδο.

Αυτό θα είναι το τέταρτο φετινό παιχνίδι της ΑΕΚ, καθώς έχουν προηγηθεί τα δυο απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά (νίκη 1-0 εντός έδρας, ισοπαλία 0-0 εκτός) καθώς και η πρώτη αναμέτρηση κόντρα στον Άρη Λεμεσού (2-2).

Υπενθυμίζεται πως όλο το βόρειο πέταλο του γηπέδου, εκεί που φιλοξενούνται οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ φιλοξενούνται θα είναι κλειστό καθώς έχει υπάρξει τιμωρία από την UEFA.