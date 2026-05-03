Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ντέρμπι των πλέι οφ της Super League

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στο τελευταίο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, με την Ένωση να θέλει να πάρει τη νίκη για να πλησιάσει ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση της Super League.

Το ματς της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον με την ομάδα του Νίκολιτς να έχει το 2/2 τη φετινή σεζόν και τον Γιόβιτς να έχει σκοράρει επτά φορές στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Η κρίσιμη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί απόψε (03/05/26) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1, ενώ το Newsit,gr θα έχει live ενημέρωση για το αθηναϊκό ντέρμπι.