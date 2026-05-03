Τρόμος στον αέρα για τον πρόεδρο της Χάποελ: Το τζετ του συγκρούστηκε με σμήνος πουλιών

Ο Όφερ Γιανάι έζησε ένα σπάνιο περιστατικό στην επιστροφή του από τη Μαδρίτη και χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Βαρκελώνη
Ο Γιανάι σε παιχνίδι της Χάποελ Τελ Αβίβ/ (Photo by Seffi Magriso/Euroleague Basketball via Getty Images)

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά τις δύο ήττες από τη Ρεάλ Μαδρίτης στα πλέι οφ της Euroleague, έζησε ένα τρομακτικό περιστατικό στον αέρα κατά την επιστροφή του στο Ισραήλ.

Το ιδιωτικό τζετ του ιδιοκτήτη της Χάποελ συγκρούστηκε στον αέρα με σμήνος πουλιών και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, προκειμένου να επιδιορθωθούν οι ζημίες. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός, πέρα από τις ζημιές του αεροσκάφους.

Ο Ισραηλινός είδε ως μήνυμα από το Θεό τη συγκεκριμένο απίθανο περιστατικό και πήρε ελπίδα για την ανατροπή της σειρά των πλέι οφ της Euroleague από την ομάδα του.

«Αυτό είναι ένα από εκείνα τα γεγονότα που λένε “μία στο εκατομμύριο”. Είμαι χαρούμενος που όλοι είναι ασφαλείς. Ίσως αυτός είναι ο τρόπος του Θεού να μας πει ότι αυτή η σειρά δεν έχει τελειώσει ακόμα», σχολίασε ο Όφερ Γιανάι.

