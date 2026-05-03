ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει το ματς των πλέι οφ της Super League

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League στην Τούμπα σε ένα ντέρμπι που κεντρίζει το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν με στόχο να πάρουν τη νίκη για να συνεχίσουν να ελπίζουν για την κατάκτηση του τίτλου με τις ελπίδες του «δικεφάλου του Βορρά» να είναι πολύ λιγότερες, καθώς είναι στο -8 από την κορυφή. Οι Πειραιώτες είναι στο -5 και «καίγονται» για το τρίποντο.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σήμερα (03/05/26) στις 19:00 στην έδρα των Θεσσαλονικέων και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.