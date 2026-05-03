Ολυμπιακός: Τούρτα έκπληξη και φατούρο στον Ταϊρίκ Τζόουνς για τα γενέθλιά του

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το τρίτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ της Euroleague (05/05/26, 20:45) με τη Μονακό και στην προπόνηση οι παίκτες και το επιτελείο της ομάδας ευχήθηκαν στον Ταϊρίκ Τζόουνς για τα 29α γενέθλιά του.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έσβησε την τούρτα έκπληξη που του έκανε δώρο ο Ολυμπιακός και στη συνέχεια δέχθηκε φατούρο από όλους τους συμπαίκτες του, που έσπευσαν να του ευχηθούν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, με τον Αμερικανό να τους ευχαριστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

@TyriqueJones_ blew out the candles on his birthday cake, as his teammates showed him some love, playfully tapping him on the head.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/DvBIdbllYz — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 3, 2026

Ο 29χρονος σέντερ επέστρεψε πρόσφατα από έναν τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και αγωνίστηκε στο δεύτερο ματς με τη Μονακό, στο οποίο ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 και είναι πλέον ένα βήμα μακριά από το Final Four της Αθήνας, που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου.