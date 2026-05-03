ΜακΚόλουμ για την τιμωρία του Γιαννακόπουλου: «Δεν είναι σωστό να μην βρεθεί στο Final Four»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές με όσα έγιναν μετά το Game 2 του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια και ο Έρικ ΜακΚόλουμ, που πέρυσι κατέκτησε τη Euroleague χαρακτήρισε υπερβολική την ποινή.

Ο νυν παίκτης της Γαλατασαράι υπερασπίστηκε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μιλώντας στο «Euro McCollum Show». Ο Αμερικανός τόνισε ότι δεν είναι σωστό ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού να απουσιάζει από το εντός έδρας Final Four και πρότεινε «αν μπορεί να γίνει μία έφεση και να συνεχιστεί η ποινή την επόμενη σεζόν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα λόγια του Έρικ ΜακΚόλουμ

«Νομίζω ότι ήταν υπερβολική. Είναι πίσω από την γραμματεία, ζητάει φάουλ, δεν έκανα κάτι διαφορετικό απ’ ότι θα έκανε ένας προπονητής. Και τον αποκλείεις επίτηδες από το Final Four γιατί ξέρεις ότι θα τελειώσει η σειρά στο ΟΑΚΑ. Και δεν θα μπορέσει να πάει στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Είναι σαν μπουνιά στο πρόσωπο.

Είναι στην δική του πόλη και στο δικό του γήπεδο. Δεν είναι σωστό. Αν μπορεί να γίνει μια έφεση και να συνεχιστεί η ποινή την επόμενη χρονιά. Είναι μεγάλο μέρος της Euroleague. Έχεις ιδιοκτήτες οι οποίοι φέρνουν παίκτες μεγάλης αξίας και βοηθούν το μπάσκετ. Είδατε τι έχει κάνει στο ΟΑΚΑ και το πόσο πολύ το έχει αναβαθμίσει.

Μπορεί να πρέπει να περιορίσει τα συναισθήματά του, αλλά ξέρεις κάτι; Είναι συναισθήματα. Ναι πρέπει να τα περιορίζουμε αλλά στην τελική αυτά είναι που κάνουν το όλο project μεγάλο. Δεν μπορείς να τον αποκλείσεις από το να γίνει μέρος της ιστορίας του συλλόγου εάν πάει στο FInal Four ή και ακόμα πιο μακριά».