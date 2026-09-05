ΑΕΚ – Άρης: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Super League

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη στην Allwyn Arena, στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Super League, με την Ένωση να ψάχνει αντίδραση κόντρα στους φορμαρισμένους Θεσσαλονικείς.

Μετά την ισοπαλία με γκολ στις καθυστερήσεις κόντρα στην Κηφισιά, η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες στην τρίτη αγωνιστική, αλλά θα έχει απέναντί της ένα Άρη με πολύ καλή ψυχολογία.

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Οι “κίτρινοι” ξεκίνησαν με 2/2 τη φετινή Super League και πηγαίνουν στην Allwyn Arena με στόχο να δείξουν ότι φέτος μπορούν να φθάσουν ξανά στην εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού “εισιτηρίου”.

Η προαναγγελία της Super League

Μετά τη νίκη του Άρη για τα Playoffs της σεζόν 2021-22 με 2-1, η ΑΕΚ έχει επικρατήσει σε έξι διαδοχικά παιχνίδια στην έδρα της και μάλιστα χωρίς να δεχθεί ούτε τέρμα στα πέντε από αυτά. Ενδιάμεσα υπάρχουν και δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος, όπου σημειώθηκε μία νίκη της ΑΕΚ και μια λευκή ισοπαλία.

Συνολικά, στις αναμετρήσεις τους και στις δύο έδρες για το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ μετρά εννέα νίκες και τρεις ισοπαλίες σε ένα αήττητο σερί δώδεκα αγώνων που ξεκίνησε μετά την επικράτηση του Άρη στις 14 Μαΐου 2022 με 3-2 στη Θεσσαλονίκη.

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Η τελευταία εκτός έδρας νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ ήταν στις 10 Απριλίου 2022 με 2-1 για τα Playoffs και ήταν κομμάτι ενός σερί με τρεις διαδοχικές νίκες για τους Κίτρινους εκείνη τη σεζόν, αφού επικράτησαν στην έδρα τους για τον Β’ Γύρο του πρωταθλήματος και στις δύο αναμετρήσεις για τη σειρά των Playoffs.

Τα περισσότερα γκολ σε μία αναμέτρηση έχουν σημειωθεί στην εντυπωσιακή ισοπαλία των δύο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 31 Μαΐου 1981 με 4-4 (23’ Κώττης, 54’ Μαύρος, 56’ Μουσούρης, 66’ Μουσούρης – 37’ Κούης, 45’ Κούης, 55’ Χατζηαντωνίου, 86’ Ζήνδρος).

Η τελευταία φορά που δεν σημειώθηκε γκολ σε μεταξύ τους αναμέτρηση με γηπεδούχο την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα ήταν στις 16 Μαΐου 2021 για τα Playoffs στο ΟΑΚΑ, ενώ ισόπαλο 0-0 ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι που έγινε στις 9 Μαρτίου 2025 στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

ΑΕΚ – ΑΡΗΣ

67 ΑΓΩΝΕΣ

48 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ

14 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

5 ΝΙΚΕΣ ΑΡΗΣ

ΓΚΟΛ: 141-44