Ο Εμμανουήλ Καραλής κοιμήθηκε αγκαλιά με το «διαμάντι» του από το Diamond League

«Diamond are forever» θα ακούει για αρκετό καιρό ο Εμμανουήλ Καραλής, μετά και την τεράστια επιτυχία του στο Diamond League των Βρυξελλών και την… κορυφή που κατέκτησε!

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία, καθώς -με κορυφαίο άλμα στα 6,12μ- κατέκτησε το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του στον τελικό του επί κοντώ του Diamond League, στο Memorial Van Damme. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε, έτσι, ο δεύτερος αθλητής από τη χώρα μας που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου το 2022.

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Όπως ήταν αναμενόμενο -και έχουμε δει και σε άλλες ανάλογες επιτυχίες αθλητών- ο Εμμανουήλ Καραλής δεν μπόρεσε να αποχωριστεί το τρόπαιο που κατέκτησε και κοιμήθηκε με το «διαμάντι» του αγκαλιά!

Πανευτυχής και ξαπλωμένος στο κρεβάτι ξενοδοχείου των Βρυξελλών! «Thank you & Goodnigh» αναφέρει μάλιστα η λεζάντα που χρησιμοποίησε.

Θυμίζουμε ότι ο τελικός του επί κοντώ πραγματοποιήθηκε χωρίς τον Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, έχοντας αισθανθεί ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης

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Ο Εμμανουήλ Καραλής χάρισε στην Ελλάδα το όγδοο “διαμάντι”, το οποίο ήταν κυρίως… γυναικεία υπόθεση, καθώς εκτός του Καραλή και του Τεντόγλου τα υπόλοιπα είχαν κατακτηθεί από αθλήτριες. Την κορυφαία επίδοση σε αριθμό κατακτήσεων διατηρεί η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία κυριάρχησε στο επί κοντώ για τέσσερις σερί σεζόν, από το 2016 έως και το 2019.

Η ελληνική παρουσία στις κορυφαίες θέσεις του Diamond League ξεκίνησε το 2015 με την Κυριακοπούλου και συνεχίστηκε με την εντυπωσιακή τετραετία της Στεφανίδη. Το 2022 ακολούθησε ο Τεντόγλου στο μήκος, ενώ το 2025 η Τζένγκο έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε το Diamond Trophy στον ακοντισμό.