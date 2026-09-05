Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – Άρης, Βόλος – Ολυμπιακός, Ντόρτμουντ, Χαλ και Ίντερ – Νάπολι

Οι αγώνες ΑΕΚ – Άρης και Βόλος -Ολυμπιακός για τη Super League, αλλά και το μεγάλο ματς της Serie A, Ίντερ – Νάπολι, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (05.09.2026).
Επίσης, στις αθλητικές μεταδόσεις έχουμε ακόμα τον εκτός έδρας αγώνα της Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, αλλά και την εντός έδρας αναμέτρηση της Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη.
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Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου:
10:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS5
11:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάδα – Κροατία Socca World Cup Essen
11:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS6
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13:30 ΑΝΤ1+ Formula1 Pirelli Grand Premio D’Italia 2026 Practice 3
13:45 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS7
14:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Premier League
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τσέλσι – Άστον Βίλα Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας 2026-27
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πρέστον – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Τορίνο Serie A
16:30 Novasports Extra 3 Πάντερμπορν – Φράιμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Γκλάντμπαχ – Έλβερσμπεργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Βέρντερ Βρέμης – Λειψία Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Λεβερκούζεν – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Κόβεντρι Premier League
17:00 Novasports Start Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ Premier League
17:00 Novasports 5HD Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ Premier League
17:00 Novasports 4HD Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
17:00 Novasports 2HD Μπράιτον – Λιντς Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπέρνλι – Μπρίστολ Σίτι Sky Bet EFL Championship
17:00 ΑΝΤ1+ Formula1 Pirelli Grand Premio D’Italia 2026 Qualifying
17:15 COSMOTE SPORT 7 HD Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga
17:30 Novasports Extra 4 Ναϊμέγκεν – Φέγενορντ Eredivisie
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βόλος Elabet – Ολυμπιακός Super League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ίντερ – Νάπολι Serie A
19:30 Novasports Premier League Χαλ – Άστον Βίλα Premier League
19:30 Novasports Prime Σάλκε – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ρασίνγκ Σανταντέρ LaLiga
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μαρίτιμο – Μπενφίκα Liga Portugal
21:00 Novasports 2HD Άγιαξ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD ΑΕΚ – Άρης Super League
21:30 Novasports Start Ντινάμο Δρέσδης – Μπόχουμ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Ρόμα – Αταλάντα Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD UFC Fight Night Νταν Χούκερ – Σαλαχντίν Παρνάς
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σεντ Μίρεν – Σέλτικ Scottish Premiership
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βιγιαρεάλ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια LaLiga
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σουόνσι – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship
22:30 Action 24 Χιμνάσια Μεντόσα – Μπόκα Τζούνιορς Torneo Apertura
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Νασιονάλ Liga Portugal