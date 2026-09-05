Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – Άρης, Βόλος – Ολυμπιακός, Ντόρτμουντ, Χαλ και Ίντερ – Νάπολι

Οι αγώνες ΑΕΚ – Άρης και Βόλος -Ολυμπιακός για τη Super League, αλλά και το μεγάλο ματς της Serie A, Ίντερ – Νάπολι, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (05.09.2026).

Επίσης, στις αθλητικές μεταδόσεις έχουμε ακόμα τον εκτός έδρας αγώνα της Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, αλλά και την εντός έδρας αναμέτρηση της Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου:

10:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS5

11:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάδα – Κροατία Socca World Cup Essen

11:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS6

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13:30 ΑΝΤ1+ Formula1 Pirelli Grand Premio D’Italia 2026 Practice 3

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS7

14:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Premier League

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τσέλσι – Άστον Βίλα Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας 2026-27

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πρέστον – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Τορίνο Serie A

16:30 Novasports Extra 3 Πάντερμπορν – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Γκλάντμπαχ – Έλβερσμπεργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βέρντερ Βρέμης – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Λεβερκούζεν – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Κόβεντρι Premier League

17:00 Novasports Start Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ Premier League

17:00 Novasports 5HD Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 4HD Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπράιτον – Λιντς Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπέρνλι – Μπρίστολ Σίτι Sky Bet EFL Championship

17:00 ΑΝΤ1+ Formula1 Pirelli Grand Premio D’Italia 2026 Qualifying

17:15 COSMOTE SPORT 7 HD Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga

17:30 Novasports Extra 4 Ναϊμέγκεν – Φέγενορντ Eredivisie

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βόλος Elabet – Ολυμπιακός Super League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ίντερ – Νάπολι Serie A

19:30 Novasports Premier League Χαλ – Άστον Βίλα Premier League

19:30 Novasports Prime Σάλκε – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ρασίνγκ Σανταντέρ LaLiga

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μαρίτιμο – Μπενφίκα Liga Portugal

21:00 Novasports 2HD Άγιαξ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD ΑΕΚ – Άρης Super League

21:30 Novasports Start Ντινάμο Δρέσδης – Μπόχουμ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Ρόμα – Αταλάντα Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD UFC Fight Night Νταν Χούκερ – Σαλαχντίν Παρνάς

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σεντ Μίρεν – Σέλτικ Scottish Premiership

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βιγιαρεάλ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια LaLiga

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σουόνσι – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

22:30 Action 24 Χιμνάσια Μεντόσα – Μπόκα Τζούνιορς Torneo Apertura

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Νασιονάλ Liga Portugal