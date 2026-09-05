Ο Ντιέγκο Κόστα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου (05.09.2026) ο Ντιέγκο Κόστα, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή στο συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Κράσνονταρ για την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα με τη μορφή δανεισμού για μία σεζόν, ενώ στο deal προβλέπεται και οψιόν αγοράς ύψους 8.000.000 ευρώ.

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Ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ έφτασε με καθυστέρηση μιας ημέρας στην ώρα μας. Αρχικά, ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το βράδυ της Παρασκευής (04/09), όμως η άφιξή του μετατέθηκε για το πρωί του Σαββάτου.

Με την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα, ο ΠΑΟΚ θα κλείσει την 5άδα των κεντρικών αμυντικών του, μαζί με τους Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Ελουστόντο και Μπαταούλα.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Σάο Πάουλο να έχει παίξει ήδη τρεις φορές φέτος, σε πρωτάθλημα και κύπελλο Ρωσίας.