ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 1-0: O Φρανζί Πιερό «καθάρισε» για τη δεύτερη νίκη στη Super League

Η ΑΕΚ πήρε πολύ σημαντικό τρίποντο κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, επικράτησε με 1-0 και πηγαίνει με ηρεμία στη διακοπή των Εθνικών ομάδων. Ο Φραντζί Πιερό έδωσε τη λύση στην ομάδα του με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Μάνταλου στο 38ο λεπτό. Η «Ένωση» πήρε αυτό που ήθελε και έχει πλέον το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Super League.

Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του ρυθμού στη μεγαλύτερη διάρκεια και θα μπορούσε να πάρει πιο εύκολα τη νίκη, όμως οι Σίπτσιτς και Καστάνιο μαζί με το δοκάρι κράτησαν το σκορ σε χαμηλά επίπεδα. Ο Αστέρας Τρίπολης προσπάθησε στο τέλος να ανέβει και να πιέσει, όμως αυτό δεν έφτανε για να αλλάξει κάτι στην αναμέτρηση.

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης

Ο Βίντα στο έβδομο λεπτό της αναμέτρησης πήρε την κεφαλιά μέσα στη μικρή περιοχή του Αστέρα Τρίπολης, με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Παπαδόπουλου. Στο 12ο λεπτό, ο Μάνταλος εκμεταλλεύτηκε την κάθετη πάσα του Μαρίν και κέρδισε τον Παπαδόπουλο στο τετ α τετ, όμως ο αρχηγός της «Ένωσης» είχε ξεκινήσει τη φάση από θέση οφσάιντ και το τέρμα ακυρώθηκε.

Ο Κοϊτά βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, μετά από σέντρα του Ελίασον, στην περιοχή των «Αρκάδων» με χώρο για να σουτάρει. Το σουτ του, όμως, απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή από τον Καστάνιο στο 24ο λεπτό, με τον αμυντικό των φιλοξενούμενων να σώζει την ομάδα του από σίγουρο γκολ. Το γκολ, όμως, δεν άργησε να έρθει.

Ο Πιερό έλυσε το γόρδιο δεσμό για την ΑΕΚ με δυνατή κεφαλιά μέσα στην περιοχή του Αστέρα στο 38ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την καλή εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου. Ο επιθετικός της «Ένωσης» πανηγύρισε το πρώτο του γκολ στη σεζόν με τους συμπαίκτες του. Ο Αστέρας απείλησε με δύο σουτ από μακρινή απόσταση μέχρι τη λήξη του πρώτου μέρους. Το πρώτο από τον Μουνιόθ και το άλλο από τον Μπαρτόλο, όμως και τα δύο τα μπλόκαρε εύκολα ο Στρακόσια.

Το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά στο δεύτερο μέρος. Ο Μάνταλος παραλίγο να πετύχει γκολ με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή των φιλοξενούμενων, όμως ο Σίπτσιτς έδιωξε με το πόδι πάνω στη γραμμή και κράτησε τον Αστέρα μέσα στο παιχνίδι. Μετά τον Καστάνιο και ο Σίπτσιτς έχει δράσει ως τερματοφύλακας πάνω στη γραμμή της ομάδας του.

Ο Πιερό στο 58ο λεπτό λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα τέρματά του. Ο Ελίασον τον τροφοδότεισαι με συρτή παράλληλη σέντρα. Το τελείωμα του επιθετικού της ΑΕΚ κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου, με τους γηπεδούχους να χάνουν σημαντική ευκαιρία να «καθαρίσουν» την αναμέτρηση.

Ο Γιόβιτς στο 74′ έγινε πασέρ και πέρασε μία τρομερή κάθετη πάσα στον Ελίασον, αυτός όμως δεν πρόλαβε τον Παπαδόπουλο και στη συνέχεια ο Σιλά με υπέροχο τρόπο, απέφυγε τον αντίπαλό του και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Τρία λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ αναπτύχθηκε και πάλι με άνεση έξω από την περιοχή του Αστέρα. Η μπάλα στρώθηκε υπέροχα στον Κουτέσα, ο οποίος με σουτ «κεραυνό» προσπάθησε να νικήσει τον Παπαδόπουλο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας εκτινάχθηκε εντυπωσιακά για να διώξει σε κόρνερ.

Ο Αστέρας στο τέλος του αγώνα πήρε την μπάλα στα πόδια του, όμως δεν μπόρεσε να φανεί απειλητικός για την εστία του Στρακόσια. Έτσι, η αναμέτρηση όλοκληρώθηκε με την «Ένωση» να διατηρεί το 1-0 και να πετυχαίνει το στόχο της.

Πλέον, έχει έξι βαθμούς στο πρωτάθλημα και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας παραμένει χωρίς βαθμό, μετά από ένα ομολογουμένως δύσκολο ξεκίνημα, κόντρα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μαρίν (Γιόβιτς 69′), Πινέδα, Κοϊτά (Κουτέσα 69′), Ελίασον, Μάνταλος, Πιερό (Λιούμπισιτς 86′).

Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Άλχο, Σίπτσιτς (Ιβάνοφ 86′), Καστάνιο, Σιλά, Moύμο, Έντερ (Γιαμπλόνσκι 62′), Καλτσάς (Μεντιέτα 62′), Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης (Χαραλαμπόγλου 72′), Μακέντα (Τζοακίνι 86′).