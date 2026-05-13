Σοκ στην Εφές Αναντολού: Υπέστη έμφραγμα το μέλος του προπονητικού επιτελείου, Σερχάτ Γκιουνές

Το μέλος του προπονητικού επιτελείου της Εφές Αναντολού, Σερχάτ Γκιουνές, υπέστη έμφραγμα στην χθεσινή (12/05/26) προπόνηση της ομάδας και διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Ο Σερχάτ Γκιουνές σωριάστηκε στο έδαφος κατά την διάρκεια της προπόνησης της Εφές Αναντολού, σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, με τον Σερχάν Ανταλαγί, που είναι ο γιατρός της ομάδας, έσπευσε να του δώσει τις πρώτες βοήθειες, αφού βρισκόταν στο χώρο του γηπέδου.

Ο 40χρονος άνδρας παραμένει διασωληνωμένος σε ΜΕΘ και σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, οι γιατροί σκοπεύουν να τον ξυπνήσουν αύριο (14/05/26), την ώρα που παραμένουν σταθερά αισιόδοξοι για την κατάστασή του.

Η ανακοίνωση της Αναντολού Εφές

«Ο Προπονητής Αθλητικής Απόδοσης της Ομάδας μας, κύριος Σερχάτ Γκιουνές, υπέστη χθες ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας. Οι υγειονομικοί υπεύθυνοι παρείχαν την απαραίτητη άμεση βοήθεια και τον μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο.

Ευχόμαστε ο Σερχάτ Γκιουνές να ανακτήσει την υγεία του το συντομότερο δυνατό. Οι απαραίτητες και επίσημες ενημερώσεις θα γίνουν από τον σύλλογό μας».