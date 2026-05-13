Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Σοκ στην Εφές Αναντολού: Υπέστη έμφραγμα το μέλος του προπονητικού επιτελείου, Σερχάτ Γκιουνές

Αισιόδοξοι είναι οι γιατροί για την πορεία της υγείας του προπονητή
Οι παίκτες της Εφές
Οι παίκτες της Εφές στο T- Center/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το μέλος του προπονητικού επιτελείου της Εφές Αναντολού, Σερχάτ Γκιουνές, υπέστη έμφραγμα στην χθεσινή (12/05/26) προπόνηση της ομάδας και διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Ο Σερχάτ Γκιουνές σωριάστηκε στο έδαφος κατά την διάρκεια της προπόνησης της Εφές Αναντολού, σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, με τον Σερχάν Ανταλαγί, που είναι ο γιατρός της ομάδας, έσπευσε να του δώσει τις πρώτες βοήθειες, αφού βρισκόταν στο χώρο του γηπέδου.

Ο 40χρονος άνδρας παραμένει διασωληνωμένος σε ΜΕΘ και σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, οι γιατροί σκοπεύουν να τον ξυπνήσουν αύριο (14/05/26), την ώρα που παραμένουν σταθερά αισιόδοξοι για την κατάστασή του.

Η ανακοίνωση της Αναντολού Εφές

«Ο Προπονητής Αθλητικής Απόδοσης της Ομάδας μας, κύριος Σερχάτ Γκιουνές, υπέστη χθες ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας. Οι υγειονομικοί υπεύθυνοι παρείχαν την απαραίτητη άμεση βοήθεια και τον μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο.

Ευχόμαστε ο Σερχάτ Γκιουνές να ανακτήσει την υγεία του το συντομότερο δυνατό. Οι απαραίτητες και επίσημες ενημερώσεις θα γίνουν από τον σύλλογό μας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
175
149
120
91
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo