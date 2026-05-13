Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Χολ κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου

Σφίξιμο στο πόδι ένιωσε ο Βούλγαρος φόργουορντ
Ο Βεζένκοφ κόντρα στην Αρμάνι
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου (13/05/26, 17:00) στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα πλέι οφ της GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε θα έχει στη διάθεσή του, τους Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χολ.

Ο Βεζένκοφ ένιωσε ένα σφίξιμο στο δεξί πόδι και έμεινε εκτός της ενδεκάδας για το ματς του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου, χωρίς η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία ενόψει του Final Four της Euroleague.

Φουρνιέ και Χολ ήταν οι οι ξένοι που κόπηκαν από τον Έλληνα προπονητή, με τον Γουόρντ να επιστρέφει σε ματς του Ολυμπιακού έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα στη μέση.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τόμας Ουόκαπ, Μόντε Μόρις, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Φρανκ Νιλικίνα, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Τάισον Ουόρντ,

