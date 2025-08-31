Αθλητικά

AEK – Αστέρας Τρίπολης 1-0 Τελικό: Πέτυχε το σκοπό της «Ένωση» στην «Opap Arena»

Η ΑΕΚ έκανε το 2/2 στην Super League με σκόρερ των Πιερό
Ο Φραντζί Πιερό στο ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Super League
2η αγωνιστική
1 - 0
Ο Φραντζί Πιερό στο ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στην OPAP Arena με κεφαλιά του Πιερό, μετά από κόρνερ του Μάνταλου και έκανε το 2/2 στην Super League και θα πάει ήρεμη στη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων. 

21:57 | 31.08.2025
21:48 | 31.08.2025
Τέλος στην αναμέτρηση
21:44 | 31.08.2025
90
Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:43 | 31.08.2025
87'
Δύο αλλαγές για τον Αστέρα

Τζοακίνι στη θέση του Μακέντα και Χαραλαμπόγλου αντί του Εμμανουηλίδη

21:40 | 31.08.2025
86'
Αλλαγή για την ΑΕΚ

Ο Λιούμπισιτς πέρασε στη θέση του Πιερό

21:34 | 31.08.2025
83'
Η ΑΕΚ έχει δώσει λίγα μέτρα στον Αστέρα

Οι «Αρκάδες» έχουν πάρει την μπάλα στα πόδια τους, χωρίς όμως να μπορούν να δημιουργήσουν κάτι απειλητικό στην περιοχή της ΑΕΚ.

21:31 | 31.08.2025
77'
Τρομερή απόκρουση Παπαδόπουλου!

Ο Κουτέσα σούταρε δυνατά από τα τριάντα μέτρα με τον Παπαδόπουλο να πετάγεται και να απομακρύνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

21:28 | 31.08.2025
71'
Κίτρινη κάρτα στον Καστάνιο για τράβηγμα στον Γιόβιτς
21:27 | 31.08.2025
Αλλαγή διάταξης για την ΑΕΚ

Ο Γιόβιτς θα βρεθεί στο πλευρό του Πιερό στην κορυφή τις επίθεσεις και τα χαφ στον άξονα της ΑΕΚ θα είναι πλέον ο Πινέδα και ο Μάνταλος.

21:24 | 31.08.2025
69'
Δύο αλλαγές και για την Ένωση

Οι Γιόβιτς και Κουτέσα θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο, στις θέσεις των Μαρίν και Κοϊτά.

21:20 | 31.08.2025
66'
Έχει πέσει ο ρυθμός στην αναμέτρηση
21:16 | 31.08.2025
62'
Δύο αλλαγές για τον Αστέρα

Οι Γιαμπλόνσκι και Μεντιέτα περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Στις θέσεις των Καλτσά και Έντερ. 

21:15 | 31.08.2025
58'
Δοκάρι για την ΑΕΚ

Ο Πιερό λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα τέρματά του. Μετά από σέντρα του Ελίασον, έκανε την προβολή και η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι του Αστέρα.

21:13 | 31.08.2025
57'
Καλή στιγμή για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ αναπτύχθηκε ωραία στην αντεπίθεση, ο Μάνταλος έδωσε στον Ελίασον και αυτός έκανε τη σέντρα, όμως ο Παπαδόπουλος, πρόλαβε τον Πιερό και έδιωξε την μπάλα. 

21:07 | 31.08.2025
55'
Μετά από δεκά λεπτά στο δεύτερο μέρος

Η ΑΕΚ έχει τον έλεγχο και βρίσκει έυκολα τον τρόπο να ανοίξει την άμυνα του Αστέρα.

21:05 | 31.08.2025
49'
Ο Σίπτσιτς έσωσε πάνω στην γραμμή την ομάδα του

Ο Μάνταλος πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του Αστερα. Η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα της αναμέτρησης, όμως ο Σίπτσιτς έδιωξε πάνω στη γραμμή. 

21:02 | 31.08.2025
Έναρξη στο δεύτερο μέρος
20:46 | 31.08.2025
Ημίχρονο στην αναμέτρηση
20:43 | 31.08.2025
45'
Ένα λεπτό καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
20:42 | 31.08.2025
43'
Απείλησε ξανά η ΑΕΚ

Ο Ελίασον πρόλαβε την πάσα του Ρότα και γύρισε προς το σημείο, με την μπάλα να απομακρύνεται σε κόρνερ από τους αμυντικούς του Αστέρα. 

20:37 | 31.08.2025
38'
Γκολ για την ΑΕΚ!

Ο Πιερό άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου.  

20:34 | 31.08.2025
37'
Καλή στιγμή για τον Αστέρα

Ο Στρακόσια μπλόκαρε το φαλτσαριστό σουτ του Μπαρτόλο στη γωνία του.

20:34 | 31.08.2025
35'
Σουτ του Πινέδα

Η μπάλα πέρασε αρκετά πάνω από την εστία του Παπαδόπουλου

20:33 | 31.08.2025
33'
Επιθετικό φάουλ του Πιερό στην περιοχή του Αστέρα

Αρχικά, ο επιθετικός της ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι, όμως ο διαιτητής σφύριξε επιθετικό φάουλ. 

20:32 | 31.08.2025
32'
Καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους

Ο Μουνιόθ δοκίμασε να απειλήσει από πολύ μακρινή απόσταση τον Στρακόσια, όμως ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ μπλόκαρε την μπάλα.

20:27 | 31.08.2025
31'
Συνεχίζεται ισόπαλα η αναμέτρηση

ΑΕΚ και Αστέρας Τρίπολης δεν έχουν καταφέρει βρουν το γκολ ακόμη στην αναμέτρηση, με την «Ένωση» να έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής με τον Κοϊτά. 

20:23 | 31.08.2025
24'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Κοϊτά βρέθηκε ελεύθερος στο δεύτερο δοκάρι και σούταρε στην εστία, όμως ο Πέπε Καστάνιο έσωσε τον Αστέρα πάνω στη γραμμή. 

20:22 | 31.08.2025
22'
Κίτρινη κάρτα στον Σίπτσιτς
20:21 | 31.08.2025
20'
Απείλησε η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ βγήκε στην αντεπίθεση με αρκετούς παίκτες, όμως την συρτή σέντρα του Κοϊτά μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος. 

20:20 | 31.08.2025
19'
Ο Πιερό βρέθηκε στο έδαφος στην περιοχή του Αστέρα

Ο διαιτητής και σε αυτήν την περίπτωση μετά από συνομιλία με το VAR  έδειξε πως το παιχνίδι συνεχίζεται.

20:14 | 31.08.2025
18'
Η αναμέτρηση έχει καλό ρυθμό στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης

Η ΑΕΚ έχει τον έλεγχο μέχρι τώρα, όμως ο Αστέρας έχει πατήσει την περιοχή της και δείχνει ότι θα μπορέσει να φανεί απειλητικός αν βρει τις ευκαιρίες του. 

20:14 | 31.08.2025
14'
Ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ του Μάνταλου

Ο Μάνταλος σκόραρε, όμως όπως φάνηκε και από το ριπλέι, ο Έλληνας μέσος ήταν εκτεθειμένος. 

20:11 | 31.08.2025
13'
Έπεσε Έντερ στη περιοχή της ΑΕΚ

Μετά από μονομαχία με τον Μουκουντί ο Έντερ βρέθηκε στο έδαφος, όμως ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι μετά από συνεννόηση με το VAR.

20:10 | 31.08.2025
12'
Ανεκμετάλλευτη πέρασε η ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους
20:09 | 31.08.2025
11'
Φαουλ σε καλό σημείο για τον Αστέρα Τρίπολης
20:06 | 31.08.2025
7'
Χαμένη ευκαιρία για την «Ένωση»

Κεφαλιά ο Βίντα μέσα στην περιοχή, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από την εστία.

20:05 | 31.08.2025
7'
Φάουλ σε καλή θέση για σέντρα κέρδισε ο Πέτρος Μάνταλος
20:02 | 31.08.2025
Κίτρινη κάρτα στον Πιερό για αγκωνιά στον Έντερ
20:00 | 31.08.2025

Πρώτη απειλή από τους φιλοξενούμενους με τον Εμμανουηλίδη να κάνει ωραία κίνηση να δίνει στον Μπαρτόλο, ο οποίος δεν έκανε καλή σέντρα.

19:59 | 31.08.2025
Σέντρα στο ματς
19:51 | 31.08.2025

Ο Νίκολιτς έχει αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης στο παρελθόν ως προπονητής της Παρτιζάν, με την παράδοση να είναι υπέρ του με μία νίκη και μία ισοπαλία. 

19:50 | 31.08.2025

Στο VAR βρίσκεται ο Στέφανος Κουμπαράκης, με βοηθό του τον Βασίλη Φίτσα.

19:49 | 31.08.2025

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.
Βοηθοί του θα είναι οι Χρήστος Κορώνας και Άγγελός Κολλιάκος. 
Τέταρτος διαιτητής είναι ο Δημήτρης Μόσχος. 

19:48 | 31.08.2025

Στον πάγκο για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη είναι οι: Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Φερνάντεθ, Κετού, Τζοακίνι, Γιαμπλόνσκι, Πομόνης, Μεντιέτα, Χαραλαμπόγλου, Καλλαντζή.

19:47 | 31.08.2025

Στον πάγκο του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Καλοσκάμης.

19:47 | 31.08.2025

Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Moύμο, Έντερ, Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Μακέντα.

19:46 | 31.08.2025

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Ελίασον, Μάνταλος, Πιερό.

19:42 | 31.08.2025

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στην «OPAP Arena». Οι γηπεδούχοι έχουν στόχο το 2/2 στην έναρξη της σεζόν, ενώ οι «Αρκάδες» ψάχνουν τους πρώτους τους βαθμούς μετά την ήττα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό με 2-0. Η «Ένωση» την πρώτη αγωνιστική επικράτησε με 2-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό. 

19:42 | 31.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. 

19:37 | 31.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr.
Αθλητικά
