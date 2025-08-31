AEK – Αστέρας Τρίπολης 1-0 Τελικό: Πέτυχε το σκοπό της «Ένωση» στην «Opap Arena»

Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στην OPAP Arena με κεφαλιά του Πιερό, μετά από κόρνερ του Μάνταλου και έκανε το 2/2 στην Super League και θα πάει ήρεμη στη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων.
Τζοακίνι στη θέση του Μακέντα και Χαραλαμπόγλου αντί του Εμμανουηλίδη
Ο Λιούμπισιτς πέρασε στη θέση του Πιερό
Οι «Αρκάδες» έχουν πάρει την μπάλα στα πόδια τους, χωρίς όμως να μπορούν να δημιουργήσουν κάτι απειλητικό στην περιοχή της ΑΕΚ.
Ο Κουτέσα σούταρε δυνατά από τα τριάντα μέτρα με τον Παπαδόπουλο να πετάγεται και να απομακρύνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.
Ο Γιόβιτς θα βρεθεί στο πλευρό του Πιερό στην κορυφή τις επίθεσεις και τα χαφ στον άξονα της ΑΕΚ θα είναι πλέον ο Πινέδα και ο Μάνταλος.
Οι Γιόβιτς και Κουτέσα θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο, στις θέσεις των Μαρίν και Κοϊτά.
Οι Γιαμπλόνσκι και Μεντιέτα περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Στις θέσεις των Καλτσά και Έντερ.
Ο Πιερό λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα τέρματά του. Μετά από σέντρα του Ελίασον, έκανε την προβολή και η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι του Αστέρα.
Η ΑΕΚ αναπτύχθηκε ωραία στην αντεπίθεση, ο Μάνταλος έδωσε στον Ελίασον και αυτός έκανε τη σέντρα, όμως ο Παπαδόπουλος, πρόλαβε τον Πιερό και έδιωξε την μπάλα.
Η ΑΕΚ έχει τον έλεγχο και βρίσκει έυκολα τον τρόπο να ανοίξει την άμυνα του Αστέρα.
Ο Μάνταλος πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του Αστερα. Η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα της αναμέτρησης, όμως ο Σίπτσιτς έδιωξε πάνω στη γραμμή.
Ο Ελίασον πρόλαβε την πάσα του Ρότα και γύρισε προς το σημείο, με την μπάλα να απομακρύνεται σε κόρνερ από τους αμυντικούς του Αστέρα.
Ο Πιερό άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου.
Ο Στρακόσια μπλόκαρε το φαλτσαριστό σουτ του Μπαρτόλο στη γωνία του.
Η μπάλα πέρασε αρκετά πάνω από την εστία του Παπαδόπουλου
Αρχικά, ο επιθετικός της ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι, όμως ο διαιτητής σφύριξε επιθετικό φάουλ.
Ο Μουνιόθ δοκίμασε να απειλήσει από πολύ μακρινή απόσταση τον Στρακόσια, όμως ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ μπλόκαρε την μπάλα.
ΑΕΚ και Αστέρας Τρίπολης δεν έχουν καταφέρει βρουν το γκολ ακόμη στην αναμέτρηση, με την «Ένωση» να έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής με τον Κοϊτά.
Ο Κοϊτά βρέθηκε ελεύθερος στο δεύτερο δοκάρι και σούταρε στην εστία, όμως ο Πέπε Καστάνιο έσωσε τον Αστέρα πάνω στη γραμμή.
Η ΑΕΚ βγήκε στην αντεπίθεση με αρκετούς παίκτες, όμως την συρτή σέντρα του Κοϊτά μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος.
Ο διαιτητής και σε αυτήν την περίπτωση μετά από συνομιλία με το VAR έδειξε πως το παιχνίδι συνεχίζεται.
Η ΑΕΚ έχει τον έλεγχο μέχρι τώρα, όμως ο Αστέρας έχει πατήσει την περιοχή της και δείχνει ότι θα μπορέσει να φανεί απειλητικός αν βρει τις ευκαιρίες του.
Ο Μάνταλος σκόραρε, όμως όπως φάνηκε και από το ριπλέι, ο Έλληνας μέσος ήταν εκτεθειμένος.
Μετά από μονομαχία με τον Μουκουντί ο Έντερ βρέθηκε στο έδαφος, όμως ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι μετά από συνεννόηση με το VAR.
Κεφαλιά ο Βίντα μέσα στην περιοχή, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από την εστία.
Πρώτη απειλή από τους φιλοξενούμενους με τον Εμμανουηλίδη να κάνει ωραία κίνηση να δίνει στον Μπαρτόλο, ο οποίος δεν έκανε καλή σέντρα.
Ο Νίκολιτς έχει αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης στο παρελθόν ως προπονητής της Παρτιζάν, με την παράδοση να είναι υπέρ του με μία νίκη και μία ισοπαλία.
Στο VAR βρίσκεται ο Στέφανος Κουμπαράκης, με βοηθό του τον Βασίλη Φίτσα.
Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.
Βοηθοί του θα είναι οι Χρήστος Κορώνας και Άγγελός Κολλιάκος.
Τέταρτος διαιτητής είναι ο Δημήτρης Μόσχος.
Στον πάγκο για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη είναι οι: Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Φερνάντεθ, Κετού, Τζοακίνι, Γιαμπλόνσκι, Πομόνης, Μεντιέτα, Χαραλαμπόγλου, Καλλαντζή.
Στον πάγκο του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Καλοσκάμης.
Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Moύμο, Έντερ, Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Μακέντα.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Ελίασον, Μάνταλος, Πιερό.
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στην «OPAP Arena». Οι γηπεδούχοι έχουν στόχο το 2/2 στην έναρξη της σεζόν, ενώ οι «Αρκάδες» ψάχνουν τους πρώτους τους βαθμούς μετά την ήττα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό με 2-0. Η «Ένωση» την πρώτη αγωνιστική επικράτησε με 2-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.
