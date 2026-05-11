Παναθηναϊκός: Με πολλά προβλήματα ξεκίνησε η προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την ΑΕΚ με 2-1 και ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League με τον Ολυμπιακό (13/05/26, 19:30) έχοντας πολλά προβλήματα τραυματισμών.

Ο Μπενίτεθ στην προπόνηση της Δευτέρας (11/05/26) δεν είχε στη διάθεσή του, τους Κάτρη, Σάντσες που έκαναν ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Μπακασέτας, Πελίστρι, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό έκαναν θεραπεία δύο μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η ενημέρωση της πράσινης ΠΑΕ

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την επόμενη αναμέτρηση των play offs του πρωταθλήματος SuperLeague.

Όσοι έπαιξαν περισσότερα από 45 λεπτά στον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση ανάπτυξης παιχνιδιού και εξάσκηση στα τελειώματα, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κάτρης, Σάντσες και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό».