Με τον ύμνο της ΑΕΚ στα ηχεία μπήκε στην Αμοργό πλοίο της Seajets του Μάριου Ηλιόπουλου

Η ΑΕΚ κατέκτησε για 14η φορά στην ιστορία της το πρωτάθλημα Ελλάδας και τα πανηγύρια σε όλη τη χώρα δεν σταματούν. Αυτή τη φορά ένα πλοίο της Seajets του Μάριου Ηλιόπουλου έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο λιμάνι της Αμοργού.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ βρίσκονται σε γιορτινό κλίμα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και πιθανότατα μέχρι και την φιέστα τίτλου (17/05/26) δεν θα αλλάξουν διάθεση. Ο καπετάνιος του πλοίου, το οποίο ανήκει στην εταιρεία του Μάριου Ηλιόπουλου, που μπήκε στην Αμοργό είχε την ανάγκη να κάνει την πιο… ΑΕΚ είσοδο σε λιμάνι της χώρας.

Πλοίο της Seajets μπαίνει στο λιμάνι της Αμοργού με τον ύμνο της ΑΕΚ #aek pic.twitter.com/3BdJY5a5Ah — aek 365 (@aek365gr) May 11, 2026

Ο 14ος τίτλος της Ένωσης έχει και την υπογραφή του Μάριου Ηλιόπουλου για την εμπιστοσύνη που έδειξε στα πρόσωπα των Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέ Ριμπάλτα, οι οποίοι ήταν οι δημιουργοί όσων έδειξε η Ένωση μέσα στον αγωνιστικό χώρο τη φετινή σεζόν.