ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης: Αλλαγή διαιτητή στην αναμέτρηση της Opap Arena

Τη θέση του Παπαπέτρου, παίρνει ο Τσακαλίδης
Στιγμή από το ΑΕΚ - Πανσερραϊκός
Στιγμή από το ΑΕΚ - Πανσερραϊκός / ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ/ EUROKINISSI

Με διαφορετικό διαιτητή απ’ αυτόν που αρχικά είχε οριστεί, θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης στην Opap Arena για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Η ΚΕΔ/ΕΠΟ ενημέρωσε πως ο διαιτητής του ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης (31/8/2025) άλλαξε, με τον Τάσο Παπαπέτρου, ο οποίος είχε οριστεί αρχικά, να μένει εκτός λόγω ασθένειας και τη θέση του να παίρνει ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Αντικαταστάθηκε επιπλέον από τον Χρ. Κορώνα (Πειραιά), ο πρώτος βοηθός, Απτόσογλου, που αρχικά είχε οριστεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

