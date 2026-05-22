Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ: Οι Πειραιώτες θέλουν να εκθρονίσουν τους πρωταθλητές της Euroleague και να κλείσουν θέση στον τελικό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενερμπαχτσέ (22/05/26, 18:00, Newsit.gr, Novasports Prime) στον 1ο ημιτελικό του Final Four της Euroleague που φιλοξενείται στην Αθήνα με τις δύο ομάδες να αναμένεται να προσφέρουν σκληρές μάχες και πλούσιο θέαμα στο glass floor του T- Center.

Το έργο του Ολυμπιακού για την πρόκριση στον τελικό της Euroleague μόνο εύκολο δεν θεωρείται, καθώς κοντράρεται με την πρωταθλήτρια της διοργάνωσης, σε ένα ματς που θεωρείται από πολλούς ως «πρόωρος τελικός», με την νικήτρια ομάδα να αποκτά άμεσα το ρόλο του φαβορί στον τελικό ενάντια σε Ρεάλ Μαδρίτης ή Βαλένθια, που θα βρεθούν αντιμέτωπες στον 2ο ημιτελικό (22/05/26, 21:00).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα με άπαντες να είναι παρόντες και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι αναγκασμένος να «κόψει» από την δωδεκάδα του κάποιους παίκτες που είναι υγιείς. Το πιο πιθανό είναι να μείνουν εκτός οι Νετζήπογλου, Λαρεντζάκης, Μόρις και Νιλικίνα.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε ένα οικείο γήπεδο θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι με την Φενερμπαχτσέ, με τους Μπόλντγουιν και Χόρτον-Τάκερ να είναι οι κύριοι πόλοι της επιθετικής του λειτουργίας.

Εκεί, όμως που θα προσπαθήσει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός είναι στη γραμμή των ψηλών της τουρκικής ομάδας, όπου ο Μέλι θα «τραβήξει κουπί» στη θέση «5» και θα ελπίζει σε βοήθεια από τον Μπιρτς και τον Σίλβα που τη φετινή σεζόν δεν είχαν σταθερή παρουσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιταλός έκανε τρομερή χρονιά δένοντας αμυντικά τη Φενερμπαχτσέ και οι Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς αν καταφέρουν να τον χρεώσουν με φάουλ από νωρίς θα έχουν κάνει τη μισή δουλειά για την ομάδα του Μπαρτζώκα.

Ολυμπιακός και Φενερμπαχτσέ έχουν από μία νίκη στα μεταξύ τους ματς τη φετινή σεζόν, με τις δύο ομάδες να κερδίζουν στην έδρα τους. Οι Τούρκοι στο στον αγώνα της Πόλης επιβλήθηκαν 88-80 των Πειραιωτών με τους Μπόλντγουιν και Χόρτον-Τάκερ να πετυχαίνουν από 17 πόντους.

Στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα 104-87 σε μία παράσταση του Φουρνιέ, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 36 πόντους, με τον Μπαρτζώκα να περιμένει κάτι ανάλογο από τον Γάλλο.

Το σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι ο Σάσα Βεζένκοφ και στα δύο παιχνίδια είχε καταπληκτική απόδοση πετυχαίνοντας από 24 πόντους. Αν ο MVP της Euroleague επαναλάβει τις τρομερές του εμφανίσεις και οι ψηλοί του Ολυμπιακού κυριαρχήσουν, τότε δύσκολα το δίδυμο Μπόλντγουιν και Χόρτον-Τάκερ θα φύγει με την πρόκριση από το T- Center.

Το T- Center αναμένεται να είναι «ερυθρόλευκο» με τους οπαδούς του Ολυμπιακού πιθανότατα να ξεπερνούν τις 8.000, πραγματοποιώντας την ευχή του Παπανικολάου να δει το γήπεδο κόκκινο μόλις βγει στο glass floor. Οι Τούρκοι αναμένεται να έχουν στο πλευρό τους γύρω στους 3 με 4 χιλιάδες οπαδούς.

Οι διαιτητές του αγώνα είναι οι Ράντοβιτς, Νέντοβιτς και Περούγκα με ευχή όλων είναι να μη χρειαστεί να ακουστούν τα ονόματά τους και μετά την ολοκλήρωση της σπουδαίας αναμέτρησης.