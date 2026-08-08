ΑΕΚ – Athens Kallithea 4-0: Φιλική νίκη με χατ-τρικ του Γκατσίνοβιτς και «μαγεία» από τον Βιτάλις

Η ΑΕΚ έκανε επιβλητική εμφάνιση κόντρα στην Athens Kallithea και έφθασε σε μία εντυπωσιακή φιλική νίκη με 4-0, χάρη σε ένα χατ-τρικ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και το πρώτο γκολ του Μίλαν Βιτάλις με τη φανέλα της.

Κάνοντας ανεπίσημη πρεμιέρα μπροστά στους οπαδούς της στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ έδειξε πολύ καλή εικόνα κόντρα στην Athens Kallithea, με τον Μίλαν Βιτάλις να ανοίγει το σκορ με τρομερή ενέργεια στο 18′ και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να παίρνει τη… σκυτάλη στο δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνοντας τρία δικά του τέρματα.

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Ο Μίλαν Βιτάλις φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της ΑΕΚ και με ένα εντυπωσιακό γκολ κέρδισε το χειροκρότημα των οπαδών στην Allwyn Arena, ενώ η ομάδα του συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, για να φθάσει σε μία άνετη επικράτηση, στην πρόβα τζενεράλε πριν το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Super Cup.

Ο Ζίνι πέτυχε δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ακυρώθηκε όμως λόγω οφσάιντ, με το δείκτη του σκορ να αυξάνεται στο δεύτερο μέρος, με τον Γκατσίνοβιτς να πετυχαίνει τρία γκολ μέσα σε ένα 20λεπτο.

Ο Σέρβος μέσος διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με ένα απίθανο σουτ από μακριά, ενώ στη συνέχεια σκόραρε δις από κοντά, για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του.

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Η ΑΕΚ θα πάει έτσι με ψυχολογία στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στον ΟΦΗ, όπου και θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Super Cup, ως πρωταθλήτρια της περσινής σεζόν στη Super League.

Οι συνθέσεις στο ΑΕΚ – Athens Kallithea

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Βιτάλις, Καλοσκάμης, Ζουμπκόφ, Κουτέσα, Ζίνι, Γιόβιτς – Στο 2ο ημίχρονο: Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Αλεξίου, Πήλιος, Κάιρινεν, Μάνταλος, Μάγερ, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι

Athens Kallithea: Αγγελόπουλος (71’ Καλιάρος), Σταματούλλας (81’ Βενάκης), Μλάντεν, Προβυδάκης (58’ Κοντονίκος, 72’ Αρμένης), Αναστασίου (81’ Γκέζος), Τζανδάρης (58’ Κουρφαλίδης), Μπαουτίστα (69’ Μανιάς), Φαϊτάκης (69’ Βάρκας), Λόπες, Φροσύνης (58’ Ματίγιεβιτς), Ρόμο (69’ Καντίγιο)