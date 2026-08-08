Άρης – Πανσερραϊκός 2-2: Αντέδρασαν στο φινάλε και πήραν τη φιλική ισοπαλία οι «κίτρινοι»

Ο Άρης εμφάνιση κακό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού αγώνα με τον Πανσερραϊκό, αλλά με πολλές αλλαγές στο δεύτερο μέρος, βελτίωσε την εικόνα του και έφθασε στην ισοπαλία με 2-2.

Ο Πανσερραϊκός προηγήθηκε με 2-0 στο ματς, χάρη σε γκολ του Πασά στο 11′ και του Βερνάρδου στο 40′, με τον Άρη να αγωνίζεται με πολλούς “αναπληρωματικούς” σε αυτό το διάστημα, οι οποίοι και δεν ανταποκρίθηκαν στις περιστάσεις της αναμέτρησης.

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Η είσοδος των βασικών από τον Μιχάλη Γρηγορίου μετά το 66′, επέτρεψε πάντως στους “κίτρινους” να αποφύγουν την ήττα, αφού με καλύτερη απόδοση και δύο γκολ από τους Αλφαρέλα και Γιαννώτα, έφθασαν στο τελικό 2-2.

Για τον Άρη έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στο ματς, ο Ράφα Μιρ, βοηθώντας την ομάδα του να βγάλει αντίδραση στο τελευταίο μέρος του αγώνα. Σε καλή κατάσταση έδειξε από την άλλη πλευρά ο Πανσερραϊκός, λίγο πριν τη σέντρα στη Super League 2.

Οι συνθέσεις στο Άρης – Πανσερραϊκός

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Μάικιτς, Χαρούπας, Αντωνιάδης, Βοριαζίδης, Κάμτσης, Γαλανόπουλος, Μπασίρου (46’ Παπασαραφανιός), Παλάσιος, Δώνης, Ντιαλό (46’ Ντιόπ), Μορόν (46’ Αλφαρέλα). Μετά το 66ο λεπτό: Μάικιτς, Φαντινγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Κέρκεζ, Ράτσιτς, Μπουσαΐντ, Καντεβέρε, Μιρ, Γκαρέ, Γιαννιώτας.

Πανσερραϊκός (Αλέκος Βοσνιάδης): Τιναλίνι, Τάχατος, Ηλιάδης, Παντελάκης, Αρμουγκόμ, Ρομάντσιεβ , Οικονόμου, Τσέλιος (46’ Μορέιρα), Τεϊσέιρα, Αδάμ (30’ Βερνάνδος), Πασάς. Στο δεύτερο ημίχρονο: Σολούκος, Σακαλίδης, Αλιατίδης, Καρασαλίδης, Μασκανάκης, Μορέιρα, Ζορζίνιο, Βασιλάκος, Κωτσόπουλος, Γεωργιάδης.