Αθλητικά

ΑΕΚ – Athens Kallithea: Συνθήματα κατά του Μάκη Αγγελόπουλου από τους οπαδούς της Ένωσης

«Βολές» προς τον διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ ΑΕΚ από τους οπαδούς της Ένωσης
Οι οπαδοί της ΑΕΚ
Οι οπαδοί της ΑΕΚ στην Allwyn Arena (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Athens Kallithea σε φιλική αναμέτρηση στην Allwyn Arena, αλλά οι οπαδοί της δεν ξέχασαν και όσα συμβαίνουν στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Μάκη Αγγελόπουλου.

Κατά τη διάρκεια του ΑΕΚ – Athens Kallithea, οι φίλοι της Ένωσης εξέφρασαν με τη φωνή τους, τη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση του Μάκη Αγγελόπουλου να διαθέσει τη Sunel Arena στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες θα χρειαστούν μία προσωρινή έδρα, για το διάστημα των εργασιών αναβάθμισης του ΣΕΦ και έχουν φθάσει σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΑΕΚ για το γήπεδο των Άνω Λιοσίων.

Το γεγονός έχει φέρει αντιδράσεις στους οπαδούς της Ένωσης και κάπως έτσι ήρθαν και τα συνθήματα στην Allwyn Arena εναντίον του Μάκη Αγγελόπουλου.

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