Νίκολιτς μετά το ΑΕΚ – Athens Kallithea: «Αυτή είναι η ομάδα που βασίζομαι ενόψει των πλέι οφ Champions League»

Η ΑΕΚ νίκησε με 4-0 την Athens Kallithea στην Allwyn Arena και ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών στο πρώτο φιλικό παιχνίδι μπροστά στους οπαδούς τους.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε μετά το ΑΕΚ – Athens Kallithea και για τις μετεγγραφές της ομάδας του, υποστηρίζοντας ότι δεν περιμένει κάποιον μέχρι τα πλέι οφ του Champions League. Παρόλα αυτά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη παίκτη.

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Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Για το αν η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τα επίσημα παιχνίδια: “Τα φιλικά είναι φιλικά. Αρχικά, θέλω να ευχαριστήσω την Καλλιθέα που ήρθε σήμερα για να παίξει μαζί μας εδώ. Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Θέλαμε να δώσουμε αυτόν τον αγώνα για να επιστρέψουμε στο ελληνικό κλίμα και να νιώσουμε ξανά την ατμόσφαιρα στο γήπεδό μας. Χρησιμοποιήσαμε 22 παίκτες, από 45 λεπτά τον καθένα, και ήταν ένα πολύ καλό τεστ.

Είμαι ευχαριστημένος με όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά σίγουρα τα επίσημα παιχνίδια είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα ξεκινάμε και τώρα θα δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε”.

Για το ρόστερ και το ενδεχόμενο νέας μεταγραφής: “Γιατί όχι; Έχω απαντήσει πολλές φορές σε αυτή την ερώτηση. Είμαστε πάντα ανοιχτοί εάν προκύψουν ευκαιρίες. Δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα, αλλά αν παρουσιαστεί η πραγματικά ευκαιρία να αναβαθμιστούμε σε κάποια θέση. Τώρα, αν με ρωτάτε ενόψει του Super Cup και των πλέι οφ του Champions League, αυτή είναι η ομάδα στην οποία βασίζομαι”.