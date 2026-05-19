Η Σαμπαλένκα για το θάνατο του πρώην συντρόφου της: «Τσακώθηκα με τον αστυνομικό που με ενημέρωσε, δεν μπορούσα να το δεχτώ»

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, Νο1 τενίστρια στον κόσμο, παραχώρησε μία συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη -μιλώντας στη Vogue- λίγες ημέρες πριν από το πρώτο σερβίς στο Roland Garros.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα μίλησε ανοιχτά για τον εκρηκτικό χαρακτήρα της μέσα στο γήπεδο, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσωπική της ζωή αλλά και τις δύο τραγικές απώλειες που τη στιγμάτισαν, αυτή του πατέρα της αλλά και του συντρόφου της, Κονσταντίν Κολτσόφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της και παραδέχθηκε πως συχνά δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα συναισθήματά της κατά τη διάρκεια των αγώνων, η Αρίνα Σαμπαλένκα μίλησε για το θάνατο του πατέρα της, Σεργκέι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2019 από μηνιγγίτιδα, όταν εκείνη ήταν μόλις 21 ετών.

For Vogue’s May 2026 digital cover, Robert Haskell meets Aryna Sabalenka in Rome to talk winning, losing, grieving, learning, and never letting up. Read the full profile here: https://t.co/081C0DGSkP pic.twitter.com/Bhk8smRzEF — Vogue Magazine (@voguemagazine) May 18, 2026

“Δεν καταλάβαινα τότε πόσο είχε επηρεαστεί και η αδερφή μου. Ήμασταν και οι δύο τα κοριτσάκια του μπαμπά” τόνισε αρχικά. Το Νο 1 της WTA παραδέχθηκε πως ακόμη και σήμερα συγκινείται όταν βλέπει βίντεο με πατέρες και παιδιά.

“Λένε ότι ο χρόνος γιατρεύει όλες τις πληγές, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι πιο δύσκολο τώρα, επειδή ξέρω πόσο χαρούμενος θα ήταν ο μπαμπάς μου για την επιτυχία μου… Αυτές τις μέρες, ο αρραβωνιαστικός μου με βρίσκει να κλαίω στο κρεβάτι το βράδυ επειδή βλέπω οικογενειακές στιγμές στα social media και σκέφτομαι πώς θα αντιδρούσε ο μπαμπάς μου στις επιτυχίες μου. Και ξεσπάω σε κλάματα λες και τον έχασα μόλις χθες”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πιο δύσκολη στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν αναφέρθηκε στον θάνατο του πρώην συντρόφου της, Κονσταντίν Κολτσόφ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2024 στο Μαϊάμι. Ο πρώην παίκτης χόκεϊ έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου, σε μία υπόθεση που χαρακτηρίστηκε ως πιθανή αυτοκτονία.

Η Σαμπαλένκα αποκάλυψε πως δεν μπορούσε να αποδεχθεί την τραγική είδηση όταν ενημερώθηκε από τις Αρχές. “Τσακώθηκα με τον αστυνομικό. Δεν μπορούσα να το δεχτώ”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)

Παρά το σοκ, η Σαμπαλένκα επέστρεψε λίγες ημέρες αργότερα στους αγώνες, δεχόμενη έντονη κριτική για την επιλογή της. Η ίδια όμως ξεκαθάρισε: “Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος να πενθείς. Όλοι έχουμε ανάγκη από διαφορετικά πράγματα. Για μένα, το να επιστρέψω στη δουλειά ήταν η μόνη επιλογή”.