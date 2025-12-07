ΑΕΚ – Ατρόμητος live για την 13η αγωνιστική της Super League

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ατρόμητο για την 13η αγωνιστική της Super League σε ένα παιχνίδι που θα ψάξει τη νίκη για να κρατήσει την επαφή με της με τον Ολυμπιακό που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.
22:23 | 07.12.2025
67'
Ο Πήλιος απείλησε με μακρινό σουτ, ο Χουτεσιώτης απομακρυνε τον κίνδυνο
22:20 | 07.12.2025
65'
Γκολ για την ΑΕΚ. 2-0 από τον Γιόβιτς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι
22:19 | 07.12.2025
63'
Η φάση ελέγχεται, αλλά εκτός απροόπτου δε θα αλλάξει η απόφαση του διαιτητή
22:17 | 07.12.2025
62'
Πέναλτι για την ΑΕΚ
Το κέρδισε ο Μαρίν, από άτσαλο μαρκάρισμα του Σταρόπουλου
22:15 | 07.12.2025
Αναγκαστική αλλαγή για την ΑΕΚ
Ο Γκατσίνοβιτς δεν μπορεί να συνεχίσει, ούτε καν να πατήσει το πόδι του. Ο Κοϊτά τον αντικαθιστά
22:15 | 07.12.2025
59'
Ο Γκατσίνοβιτς στην υπερπροσπάθειά του τραυματίστηκε, με το πρόβλημα να μοιάζει σοβαρό
22:12 | 07.12.2025
58'
Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Καλοσκάμη
Ο Γκατσίνοβιτς δεν παράτησε μία φάση και κράτησε την μπάλα εντός γηπέδου, έδωσε στον Μαρίν και αυτός μοίρασε στον Καλοσκάμη, που νικήθηκε με εντυπωσιακό τρόπο από τον Χουτεσιώτη
22:07 | 07.12.2025
56'
Καλή εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δοκάρι του Χουτεσιώτη
22:05 | 07.12.2025
52'
Δε μετράει το γκολ, για φάουλ του Ζοάο Μάριο πάνω στον αντίπαλό του, πριν σκοράρει ο Σέρβος
22:05 | 07.12.2025
49'
Ο Γιόβιτς σκόραρε για την ΑΕΚ, όμως ο βοηθός έχει σηκώσει τη σημαία του, ελέγχεται η φάση
22:01 | 07.12.2025
Σέντρα στο δεύτερο μέρος
22:00 | 07.12.2025
Οι παίκτες έχουν εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο και η αναμέτρηση θα ξεκινήσει από λεπτό σε λεπτό
21:56 | 07.12.2025
Ο Λιβάι Γκαρσία χαιρέτησε τον Μάριο Ηλιόπουλο στις εξέδρες της OPAP Arena
21:38 | 07.12.2025
Ημίχρονο στο παιχνίδι, δεν άφησε καθυστερήσεις ο Ζαμπαλάς
21:36 | 07.12.2025
37'
Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Πήλιο
Με το μόνιμο τρόπο απειλής η ΑΕΚ. Ο Ρότα έκανε ακόμα μία σέντρα από τη δεξιά πλευρά. Αυτή τη φορά με αποδε΄κτη τον Πήλιο, που δε βρήκε καλά την μπάλα και την έστειλε ψηλά άουτ
21:33 | 07.12.2025
Η κεφαλιά του Πινέδα που άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση
21:28 | 07.12.2025
Η κεφαλιά του Γιουμπιτάνα
21:18 | 07.12.2025
27'
Ο Γκατσίνοβιτς έχασε την ευκαιρία να σκοράρει
Ο Ρότα έκανε νέα σέντρα, ο Μαρίν σούταρε, όμως το σουτ του μπλόκαρίστηκε από αμυντικό κια ο Γκατσίνοβιτς δεν κατάφερε να βριε την μπάλα για να την στείλει στα δίχτυα του Χουτεσιώτη, που δύσκολα θα αντιδρούσε
21:11 | 07.12.2025
18'
Γκολ για την ΑΕΚ με τον Πινέδα
Ο Μεξικανός με εντυπωσιακή κεφαλιά έβαλε μπροστά την Ένωση, μετά από σέντρα ακριβείας του Λάζαρου Ρότα
21:07 | 07.12.2025
10'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο
Ο Γιουμπιτάνα πήρε ολομόναχος την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, μετά από σέντρα του Κίνι. Η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
21:05 | 07.12.2025
7'
Ο Στρακόσα μπλόκαρε το σουτ του Γκαρσία
Ο παίκτης του Ατρομήτου δοκίμασε να απειλήσει από απόσταση, όμως ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ ήταν έτοιμος και μπλόκαρε
21:01 | 07.12.2025
5'
Πρώτη ευκαιρία για την ΑΕΚ με κεφαλιά του Γιόβιτς
Η κεφαλιά του Σέρβου πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Χουτεσιώτη
20:59 | 07.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι
20:55 | 07.12.2025
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην OPAP Arena
20:52 | 07.12.2025
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
20:52 | 07.12.2025
Διαιτητής της αναμέτρησης ο Ζαμπαλάς. Βοηθοί οι Στεφάνης και Μάτσας. Τέταρτος ο Κόκκινος. Στο VAR ο Τσακαλίδης και AVAR ο Γιουματζίδης.
20:52 | 07.12.2025
Στον πάγκο του Ατρόμητου είναι οι Αθανασίου, Κοσέλεφ, Καραμάνης, Οζέγκοβιτς, Παλμεζάνο, Μουντές, Χότζα, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Ούρονεν, Τζοβάρας
20:51 | 07.12.2025
Αναπληρωματικοί για την ΑΕΚ οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Ελίασον, Κοϊτά, Καραργύρης