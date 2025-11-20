ΑΕΚ: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια των «κιτρινόμαυρων» για το ματς στην έδρα της Φιορεντίνα

Sold out των κιτρινόμαυρων στο “Αρτέμιο Φράνκι”. Οι οπαδοί της ΑΕΚ μέσα σε λιγότερο από μία ώρα εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ομάδα για την αναμέτρηση του Conference League, κόντρα στη Φιορεντίνα.

Ο αριθμός των οπαδών της ΑΕΚ υπολογίζεται γύρω στους 1.100, με τους φίλους των “κιτρινόμαυρων” να δείχνουν τη μεγάλη επιθυμία τους να βρεθούν δίπλα στην Ένωση.

Ο αγώνας της ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 22:00.